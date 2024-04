video suggerito

Prova a rapinare un negozio armato di coltello e catene da neve per auto: 23enne arrestato Un 23enne ha provato a rapinare un negozio di un supermercato di Sesto San Giovanni (Milano) armato di coltelli e catene per auto. I carabinieri lo hanno bloccato mentre provava a scappare.

A cura di Enrico Spaccini

Le armi sequestrate al 23enne (foto da carabinieri di Milano)

Un 23enne è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri, sabato 6 aprile, a Sesto San Giovanni (Milano) per tentata rapina. Il ragazzo si era presentato con volto coperto e armato di coltelli e catene da neve per auto in negozio di un supermercato in zona Primo Maggio minacciando il personale alla cassa. I dipendenti, però, non si sono fatti intimorire e sono riusciti a metterlo in fuga. I carabinieri sono riusciti, poi, a rintracciare e bloccare il 23enne che stava provando a scappare. Il giovane si trova ora nel carcere di Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le minacce ai commessi con coltelli e catena

Il tentativo di rapina è andato in scena nella tarda mattinata del 6 aprile a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Il 23enne, identificato in un italiano disoccupato e con precedenti di polizia, si era presentato con il volto coperto da un passamontagna in un supermercato in zona Primo Maggio, vicino alla fermata Sesto Fs della linea rossa M1 della metropolitana.

Il ragazzo, armato con due coltelli e una catena da neve per pneumatici, avrebbe intimato a due cassieri di consegnargli l'incasso. I dipendenti, però, non si sono fatti intimorire e, vista la loro reazione, hanno messo in fuga il giovane rapinatore.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

Nel frattempo, sono stati allertati i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile che sono arrivati sul posto appena in tempo. Il 23enne, infatti, aveva appena sfondato la vetrina del negozio e stava provando a far perdere le sue tracce. I militari, però, sono riusciti a intercettarlo e a bloccarlo.

Il giovane è stato, poi, condotto nel carcere di Monza. L'accusa nei suoi confronti è di tentata rapina e nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio per la convalida dell'arresto. I carabinieri hanno già provveduto a sequestrare il passamontagna e le armi che il 23enne intendeva usare per portare a termine il colpo.