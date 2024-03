Tormenta una ex collega che non vuole uscire con lui: 23enne arrestato nel centro di Milano per stalking I carabinieri hanno arrestato ieri mattina, 20 marzo, nel centro di Milano un 23enne. Il ragazzo da tempo tormentava una ex collega che aveva rifiutato le sue attenzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 23enne è stato arrestato per stalking dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Milano. Il ragazzo, stando a quanto ricostruito, si era invaghito di una collega che però non ricambiava le sue attenzioni. Il 23enne era diventato eccessivamente insistente, al punto che i titolari del punto vendita di Galleria del Corso dove lavorava hanno dovuto licenziarlo. Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 marzo, si era presentato di nuovo all'esterno del negozio cercando la sua ormai ex collega. La responsabile dello store, conoscendo l'intera vicenda, ha chiamato subito il 112. Intanto, la ragazza ha provveduto a sporgere denuncia mostrando ai poliziotti le centinaia di messaggi che il 23enne le avrebbe inviato.

La persecuzione nei confronti dell'ex collega di lavoro

Il 23enne, di origine filippina, aveva conosciuto la ragazza sul posto di lavoro, al negozio di Victoria’s Secret, nella centralissima Galleria del Corso a Milano. Le avrebbe mandato continui messaggi e avanzato numerose richieste, nonostante lei avesse sempre rifiutato. Nel giro di poco tempo per la ragazza era diventata una persecuzione. I dirigenti del punto vendita, venuti a conoscenza della situazione, avevano intimato al 23enne di non andare oltre il rapporto di lavoro.

Questo, però, non è stato fatto. Di fronte all'insistenza del ragazzo, i dirigenti hanno deciso di licenziarlo e solo un mese fa ha ricevuto un ammonimento da parte del Questore. Nonostante questi provvedimenti, il 23enne avrebbe continuato a tormentare la ex collega, almeno fino alla mattinata del 20 marzo.

Il fermo per stalking e la denuncia

Intorno a mezzogiorno, il ragazzo si è presentato all'ingresso del negozio dove lavorava sperando di incontrare la ragazza e avere occasione per parlarci. La responsabile dello store, però, lo ha riconosciuto e ha chiamato il 112. Poco dopo, sono arrivati sul posto le volanti della Compagnia di Milano Duomo e Monforte che hanno individuato il 23enne che si era appena allontanato, in corso Vittorio Emanuele, all'angolo con piazza Duomo.

Una volta bloccato, il ragazzo è stato portato in Questura e fermato per stalking. Intanto, la sua vittima ha sporto denuncia e mostrato alle forze dell'ordine le centinaia di messaggi che ha ricevuto dall'ex collega.