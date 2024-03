Sequestrano un uomo in auto e provano a farsi consegnare 5mila euro: arrestati due giovani Due ragazzi sono stati arrestati a Saronno (Varese) per sequestro di persona a scopo di estorsione e porto abusivo di armi in concorso. I giovani avrebbero minacciato un professionista della zona con un’arma per costringerlo a consegnargli 5mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 24enne e un 25enne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Saronno (in provincia di Varese) per sequestro di persona a scopo di estorsione e condotti nel carcere di Busto Arsizio. I due erano stati intercettati mentre si trovavano a bordo di un'auto guidata da un noto professionista della zona nel settore sanitario. Secondo quanto ricostruito nei successivi accertamenti, i giovani lo stavano minacciando con un'arma, poi rivelatasi essere una pistola scacciacani, pretendendo da lui una somma pari a 5mila euro. Poiché non disponeva di tutto quel contante, lo stavano scortando presso uno sportello bancomat dal quale la vittima avrebbe dovuto prelevare il denaro.

Il controllo dei carabinieri nel centro di Saronno

L'auto del noto professionista di Saronno era stata fermata nella serata di sabato 16 marzo durante un normale posto di controllo nel centro della città. A bordo c'era lui, alla guida, in compagnia di due ragazzi di nazionalità egiziana. I carabinieri hanno svolto le prime verifiche con la banca dati, scoprendo che i due risultavano irregolari sul territorio nazionale e a carico di uno di loro c'erano importanti precedenti penali.

Addosso uno aveva anche una pistola scacciacani, che per fattezze e dimensioni era del tutto identica a un’arma comune da sparo, così sono stati portati tutti presso gli uffici della Compagnia di Saronno.

Le indagini sul sequestro di persona

Nelle successive indagini si è scoperto che i tre si conoscevano già da un po' di tempo. Quella sera, però, il professionista era stato portato con un pretesto in una zona isolata dove i due, minacciandolo con l'arma, avevano cercato di estorcergli 5mila euro. I due giovani, infatti, lo accusavano di avergli garantito un impegno professionale che però, non avrebbe mai mantenuto, e quella sarebbe stato il risarcimento che gli spettava.

La vittima non aveva tutto quel contante con sé così, sempre sotto minaccia, sarebbe stato fatto salire a bordo della sua auto con direzione lo sportello bancomat più vicino. Tuttavia, nel loro cammino hanno incontrato i carabinieri che, alla fine, li hanno arrestati per sequestro di persona a scopo di estorsione e porto abusivo di armi in concorso.