Si finge carabiniere e truffa un'anziana per trentamila euro: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver truffato un'anziana a Saronno (Varese): ha finto di essere un maresciallo dei carabinieri e si è fatto consegnare trentamila euro tra contanti e monili.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver truffato un'anziana per trentamila euro. Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'avrebbe contattata telefonicamente. Avrebbe finto di essere un maresciallo dei carabinieri. In questo modo è riuscito, con l'aiuto di un complice, a farsi consegnare ben trentamila euro tra contanti e monili d'oro.

L'uomo ha finto di essere un maresciallo e si è fatto consegnare il denaro

L'episodio raccontato è avvenuto mercoledì 13 marzo a Saronno, comune che si trova in provincia di Varese. La vittima è una donna di 69 anni che è residente proprio a Saronno. Ai veri carabinieri, ha spiegato di essersi persuasa sia per le parole utilizzate dal sedicente maresciallo che per le pressioni telefoniche. L'uomo le avrebbe infatti detto che doveva consegnare quanto aveva per coprire le presunte spese locali di un parente. Spaventata ha quindi consegnato tutto quello che aveva.

L'identificazione e l'arresto

Un equipaggio dell'aliquota radiomobile ha individuato, poco distante, una persona sospetta. Lo hanno perquisito e hanno trovato presto tutti gli oggetti e il denaro che aveva portato via. I militari, dopo aver ricostruito l'intera vicenda, lo hanno arrestato. Lo hanno portato in caserma e al termine delle formalità di rito, lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio, sempre in provincia di Varese. Rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Inoltre non si hanno notizie del complice.