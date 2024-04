video suggerito

Si finge direttore di banca per fasi consegnare 500mila euro: tra le vittime della truffa anche la compagna Un 55enne finirà a processo per aver truffato quattro persone, tra cui la compagna e la cognata: prometteva alle vittime investimenti sicuri e si faceva consegnare soldi per un totale di mezzo milione di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si spacciava per direttore di un istituto bancario o per un broker di importanti banche d'affari straniere. Così facendo riusciva a convincere le persone a fidarsi di lui e a sottrarre in tutto a loro 500mila euro. Le vittime truffate da un 55enne, finito in manette e al termine di due udienze preliminari ora anche a processo, erano quattro, tra queste anche la compagna e la cognata.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l'uomo aveva perso il posto in banca e aveva pensato di avviare una carriera come promotore finanziario, senza mai però presentare un titolo professionale. Poco importa perché riusciva comunque a convincere i suoi clienti a fidarsi di lui e a farsi consegnare i loro soldi. La prima vittima è la sua compagna: l'uomo l'ha subito convinta a farsi consegnare i primi 10mila euro e investirli in un'azienda straniera. Un investimento però che si è rivelato nei mesi successivi una truffa, quei 10mila euro però erano già spariti.

La donna si fida di nuovo nell'uomo e il suo secondo bonifico è di 50mila euro che versa – come spiega Il Giornale di Brescia – sul conto riconducibile al compagno. Il 55enne però non investe i soldi della compagna ma se ne appropria per pagarsi i debiti. Alla compagna riesce a rubare anche il blocchetto degli assegni che staccava per un valore totale di 80mila euro.

Nello stesso modo l'arrestato agisce nei confronti della cognata: da lei riesce a farsi consegnare 125mila euro, ovvero 84mila con bonifici alla sua azienda e il resto tramite assegni. Sempre promettendo investimenti di successo, il 55enne ottiene altri 55mila euro da un imprenditore della zona.

A smascherare il 55enne è stato un vero funzionario di banca che prima di incassare l'assegno staccato dal blocchetto della donna si insospettisce e avvisa i proprietari del conto. Così piano piano gli investigatori scoprono tutto: nel mirino dell'arrestato ci sono la compagna, la cognata e due imprenditori. Al secondo imprenditore, ovvero un allevatore della zona, era riuscito a convincerlo a farsi consegnare 170mila euro. Anche in questo caso nessuna operazione finanziaria, i soldi li ha usati per sé. L'uomo è stato rinviato a giudizio.