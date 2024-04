video suggerito

“Gianfranco Bonzi non voleva tornare a Milano”: il racconto di un’amica del custode sparito nel nulla Secondo la testimonianza di un amica, Gianfranco Bonzi non voleva tornare a Milano. Era rimasto deluso dalla relazione con una donna che suoi social si faceva chiamare Dua Lipa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Sembra che Gianfranco Bonzi non volesse rimanere a Milano. Lo ha detto lui stesso alla proprietaria di un bar che il custode di Brera, scomparso nel nulla dal 23 marzo, era solito frequentare. L'uomo ha lasciato la sua abitazione con un trolley e i documenti dopo essere rimasto deluso da una relazione amorosa iniziata sui social. Si frequentava virtualmente con un profilo che si faceva chiamare Dua Lipa, come il nome della nota cantante. Questa persona è ricercata dalla Polizia postale che l'avrebbe quasi identificata: non si sa se si tratta di un uomo o di una donna, ma è sicuramente nata nel 1960 e si trova in Sicilia.

La testimonianza di un amica

Il custode di Brera, conosciuto in tutto il quartiere come una persona gentile e sorridente, era solito frequentare un bar quanto tornava in Veneto, la sua regione d'origine. La proprietaria del locale ha parlato di Bonzi ai microfoni di Mattino 5 e ha confermato che l'uomo era davvero innamorato di una donna: "Mi aveva parlato a Natale di questa Dua Lipa. Mi diceva che la chiamava "amore mio" e lo vedevo sempre messaggiare con lei mentre era qui al bar. Era innamorato anche se a me sembrava impossibile quella frequentazione".

L'ultima volta che la donna lo ha visto, però, ha notato un cambiamento in Bonzi: "Era proprio giù di morale, molto triste, tanto che è scoppiato a piangere e mi ha detto di non voler tornare a Milano. Io ho insistito ricordandogli che in città ci sono i suoi figli e i suoi amici". Da quella volta non l'ha più visto. Gianfranco Bonzi è davvero andato via dal capoluogo lombardo in cui viveva e lavorava?

Cosa sappiamo finora su Bonzi

La sera del 23 marzo, Gianfranco Bonzi è uscito di casa con un trolley e i documenti. Non vedendolo tornare, la famiglia ha sporto denuncia e da quel giorno, dell'uomo di 59 anni che di professione fa il custode, non si è saputo più nulla. I carabinieri di Milano, al momento, non hanno novità sul suo caso e il trolley con cui è partito (che sembra contesse generi alimentari) non è mai stato trovato.

L'unica cosa certa è che Bonzi aveva una relazione con una presunta donna che si faceva chiamare Dua Lipa. L'aveva conosciuta sui social circa 7 mesi fa e si era innamorato, tanto da chiamarla "amore mio". Alla donna aveva anche mandato 5mila euro in due trance bancarie. Tutti questi elementi lasciano presagire un raggiro social.Quando la relazione è giunta al termine, Bonzi non ha retto la delusione e molto probabilmente ha deciso di sparire.

Una giornalista di Chi l'ha visto? è riuscita a mettersi in contatto con la persona che c'è dietro al falso profilo e ha ottenuto il suo codice fiscale. Grazie a questo, la Polizia postale è riuscita a recuperare due informazioni: la persona che si fa chiamare Dua Lipa è nata nel 1960 e si trova in Sicilia.