Dietro la scomparsa del custode di Brera potrebbe esserci un raggiro social: il racconto dell’amico

A cura di Matilde Peretto

Gianfranco Bonzi, l'uomo scomparso dal centro di Milano il 23 marzo, potrebbe essere stato vittima di un raggiro sui social. A far emergere questa ipotesi è un suo caro amico che, intervistato da Chi l'ha visto, ha raccontato che Bonzi, nell'ultimo periodo, aveva conosciuto una donna online. Di Franco, come lo chiamano amici e parenti, non si sa ancora nulla. Si teme un gesto estremo.

L'ipotesi del raggiro sui social e il denaro inviato

Il custode del palazzo di Brera, sparito nel nulla ormai più di 10 giorni fa, viene descritto come una persona buona, ma a tratti molto ingenua. Per questo il suo caro amico Mauro, anche suo testimone di nozze, pensa che Gianfranco sia stato raggirato. Spiega che l'uomo aveva conosciuto una donna sui social che usava il nome di una cantante famosa. "Bisogna verificare se si tratta di una donna, chi c'è dietro a un aggancio di questo genere?"

Ai microfoni di Chi l'ha visto, racconta che Franco aveva prelevato in due trance 5 mila euro e che, nei primi giorni di marzo, li aveva inviati alla persona conosciuta online: "Io lì non ci ho visto più, gli ho detto che aveva commesso un errore enorme". In seguito, stando alle parole di Mauro, questa nuova conoscenza è sparita dai contatti di Franco.

Una delusione troppo forte e l'appello dell'amico

Bonzi potrebbe essersi sentito tradito e potrebbe non aver retto la delusione. "Si era auto convinto del rapporto che aveva con questa persona. Mi raccontava che lei lo chiamava amore mio", continua Mauro. L'amico teme che Bonzi abbia preso molto male questo fatto, tanto da fargli commettere un gesto estremo.

È allarmante anche l'ultimo messaggio che Bonzi ha lasciato su Facebook in un sito dedicato all'oroscopo: "Questo mio ultimo post che pubblico è anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa, una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere. Un saluto a tutti, ma soprattutto agli amici più cari coi quali ci siamo divertiti parecchio. Buona continuazione. Gianfranco".

Le ultime parole dell'amico alla trasmissione di Rai 3 sono un appello nei confronti di questa presunta donna che adescato Gianfranco Bonzi sui social: "Qualsiasi persona che abbia indotto Franco a prendere questa decisione, spero che possa farsi viva per aiutare in qualche modo il rientro di Franco. Bisogna sapere che ci sono persone fragili e approfittarsi della fragilità di una persona è una brutta cosa". E, direttamente all'amico, dice: "Dai Franc, torna".