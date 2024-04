Scrive la tesi sessant’anni dopo il suo ultimo esame e si laurea a 83 anni: “Ora ho chiuso un cerchio”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Paola Notarbartolo ha 83 anni e si è laureata in Lingue. Dopo sessant'anni dal suo ultimo esame all'Università Statale di Milano, ha scritto la tesi sui viaggiatori tedeschi a Cava De' Tirreni e ha conseguito il titolo. La sua storia è stata raccontata dal quotidiano La Repubblica.

Nata a Napoli, ma cresciuta a Milano, si è diplomata al liceo classico Berchet. Si è poi iscritta all'università nel corso di laurea di Lingue. Nel 1965, pochi mesi prima dell'ultimo esame di letteratura italiana, ha sposato un uomo conosciuto proprio a Cava De' Tirreni al centro del suo elaborato. Si tratta di una piccola cittadina in provincia di Salerno dove "andavo in vacanza con la famiglia quando ero bambina subito dopo la guerra".

Dopo quell'esame, ha avuto due figli e non ha potuto più scrivere la tesi e laurearsi. Ha raccontato che la sua è stata una vita piena e senza rimpianti. A distanza di sessant'anni, ha deciso di chiudere un cerchio. Una scelta nata dopo un periodo molto doloroso dovuto alla perdita del marito: "Ero insieme alla mia famiglia per le feste di Natale quando abbiamo sentito la notizia di un signore che si è laureato a ottant'anni. E da quel momento non mi hanno più dato tregua su questo argomento".

Ha quindi avviato le pratiche per iscriversi di nuovo alla Statale e ha riconsegnato il libretto con tutti gli esami svolti: "Avevo un numero di matricola così basso da non essere compatibile e riconosciuta dai sistemi informatici dell'università". I dipendenti hanno però fatto di tutto per aiutarla. Ha poi scelto di laurearsi in Lingua Tedesca proprio su Cava De' Tirreni.

Nella giornata di lunedì 15 aprile ha discusso quella tesi davanti alle figlie e ai tre nipoti.