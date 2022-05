Come ingrandire gli occhi col make-up: il tutorial per rendere lo sguardo più intenso Volete uno sguardo da cerbiatta ma non siete pratiche col make-up? I social vengono in vostro soccorso. Di recente è infatti diventato virale un tutorial che spiega come rendere gli occhi più grandi semplicemente con correttore ed eye-liner.

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più semplicemente delle piattaforme utili per tenersi in contatto con le persone care, sono vere e proprie raccolte di consigli per semplificare la vita quotidiana. Lo sanno bene gli amanti del settore beauty, che sia su TikTok che su Instagram riescono a trovare ogni tipo di tutorial per rendere il proprio aspetto impeccabile. Bucce di banana contro le occhiaie, lubrificante al posto del primer viso, rullo di giada per combattere le rughe: ce n'è davvero per tutti i gusti. L'ultimo video diventato virale spiega come fare ad avere uno sguardo profondo e magnetico in un batter d'occhio: ecco tutto quello che bisogna fare per vantare uno sguardo da cerbiatta con poche e semplici mosse.

Come usare il correttore intorno agli occhi

Volete uno sguardo profondo, intenso e magnetico ma non siete pratiche con il make-up? I social vengono in vostro soccorso con un beauty hack che sta facendo il giro del web. Svela come fare per valorizzare gli occhi col trucco utilizzando semplicemente matite, eye-liner e correttore. Attraverso un gioco di chiaro-scuri si scolpisce lo sguardo, ingrandendolo in modo naturale, soprattutto se accompagnato da un contouring sul naso. La prima cosa da fare per ottenere un risultato impeccabile è stendere un correttore di un tono più chiaro del proprio incarnato nell'angolo interno dell'occhio, come a formare un leggero angolino. Bisogna poi proseguire la linea verso l'esterno seguendo la rima cigliare inferiore fino a superare l'angolo esterno. A questo punto si può passare al correttore più scuro: va usato sulla parte superiore dell'angolo interno e prolungato verso la coda a filo con le sopracciglia inferiori.

Il trucco per intensificare lo sguardo con l'eye-liner

Sempre con il correttore più scuro bisogna amplificare il contouring disegnando una seconda linea che si muove in direzione del naso, creando una sorta di bordo intorno all'occhio. Una volta sfumato tutto, lo sguardo apparirà naturalmente più grande, anche se bisogna stare attenti a non sovrapporre mai i due colori, così che ognuno abbia il suo specifico ruolo. Non sorprende, dunque, che una volta fatta la linea tradizionale di eye-liner, il risultato sarà incredibile. Il segreto per ottenere un effetto ancora più intenso? Tracciare una linea leggermente più doppia del solito.