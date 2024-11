video suggerito

Come coprire i capelli bianchi in modo naturale: quattro metodi alternativi alla tinta Coprire i capelli bianchi per alcune persone è una necessità: per chi non vuole ricorrere alla tinta, esistono tanti rimedi naturali per eliminare i fili bianchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Coprire i capelli bianchi diventa non è più soltanto un desiderio, ma per alcuni diventa una necessità. Nonostante negli anni, per fortuna, è cresciuto un movimento, fatto anche di tante star e celebrities, che promuove il mostrare i capelli bianchi con orgoglio e naturalezza. Questa nuova sensibilità, infatti, aiuta a mostrare i capelli bianchi per quello che sono: uno dei tanti sintomi del naturale scorrere del tempo, motivo per il quale non devono essere coperti, anzi, possono diventare uno dei nostri punti di forza. Se invece coprire i capelli bianchi è una necessità per chi vuole sentirsi più self confident, ci sono alcune tecniche naturali per coprire i fili bianchi senza ricorrere alla tinta, esaltando il nostro colore naturale.

L'hennè per coprire i capelli bianchi

L'hennè, colorante in polvere di origine vegetale, è la soluzione migliore per chi vuole coprire i capelli bianchi accentuando il colore naturale dei propri capelli. L'hennè, inoltre, tutela la salute dei capelli e dà loro lucentezza nuova. La sfumatura dell'hennè è tendenzialmente sul rosso-castano: per chi vuole un risultato sul nero o sul castano è possibile optare per un impacco di indigo o katam. Alternativa all'hennè, invece, è la lawsonia, ovvero un'erba che però conferisce ai capelli una sfumatura color rame, motivo per cui è indicata per chi ha i capelli castani.

Metodi naturali per coprire i capelli bianchi

Il caffé è uno degli ingredienti naturali migliore per scurire i capelli, coprendo i fili bianchi. Per creare un impacco con il caffé è sufficiente mescolare sei tazzine con tre cucchiai di balsamo per capelli e applicare il tutto sulla cute, lasciando in posa per un'ora. Altro ingrediente naturale è il cacao, utilizzato per creare una maschera che permette di scurire i capelli e dà un effetto caldo ai capelli. Per realizzare questa maschera è sufficiente aggiungere dell'acqua tiepida alla polvere di cacao e applicare poi l'impacco sui capelli. Il cacao, inoltre, può essere aggiunto allo shampoo durante il lavaggio per scurire i capelli mentre si stanno lavando: è sufficiente aggiunge un po' di shampoo e tre cucchiaini di cacao e utilizzare il tutto per lavare i capelli.

Tra gli altri ingredienti naturali troviamo anche il tè nero e il rosmarino. Il primo aiuta a coprire i fili bianchi grazie alle sue foglie, che vanno immerse in infusione in un litro d'acqua. Dopo l'acqua dev'essere bollita per 30 minuti e poi va lasciata in infusione per 24 ore. Una volta filtrata l'acqua, quello che resta può essere usato per coprire i capelli bianchi. Il rosmarino, invece, si può usare per coprire i capelli bianchi: con le foglie di rosmarino si può realizzare un impacco a raffreddare e usare poi dopo lo shampoo.