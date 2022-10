Chiara Ferragni svela il segreto per il “pisolino perfetto”: cos’è la maschera calda per gli occhi Chiara Ferragni ha condiviso un breve video con una speciale mascherina grigia sugli occhi: cos’è e a cosa serve la steam eye mask.

A cura di Beatrice Manca

L'agenda di Chiara Ferragni è sempre più fitta: il suo brand omonimo cresce ogni giorno di più, tra poco uscirà il nuovo capitolo della serie Amazon Prime The Ferragnez. Tra lavoro e famiglia, insomma, anche all'imprenditrice digitale ogni tanto serve una pausa. Chiara Ferragni ha svelato su TikTok il suo segreto per un ‘power nap' perfetto: ha scoperto una maschera speciale che aiuta ad addormentarsi rapidamente, regalando un sonno davvero rigenerante. Sui social ha scritto entusiasta: "Riposino Next Level".

Chiara Ferragni con la maschera termica sugli occhi

Come fa Chiara Ferragni ad avere un aspetto sempre fresco e riposato? Merito del make up, sicuramente, ma anche di qualche pausa rigenerante tra un impegno e l'altro. Di recente l'influencer ha provato un prodotto che l'ha aiutata a rilassarsi e, soddisfatta, ha condiviso le sue impressioni sui social: "Ho provato questa maschera per dormire usa e getta giapponese che mi ha portato la mia amica Giulia – ha spiegato in un video di TikTok in cui indossa una curiosa mascherina grigia sugli occhi – la metti così sugli occhi e diventa calda…ho fatto un riposino di venti stupendo!". Di cosa si tratta?

Chiara Ferragni con la Steam Eye Mask

Cosa sono le steam eye mask

Le steam eye mask, o maschere termiche, sono molto popolari in Giappone: si tratta di versioni usa e getta delle classiche mascherine in seta per riparare gli occhi dalla luce, solo che queste emanano un piacevole tepore prolungato. Sono composte da due cuscinetti, in corrispondenza con le palpebre, e un nastro di tessuto per agganciarle alle orecchie. Una volta aperte le mascherine si scaldano istantaneamente, rimanendo a temperatura per dieci minuti: il calore moderato aiuta a rilassare le tensioni accumulate durante la giornata. Ovviamente in caso di allergie o problemi agli occhi bisogna consultare uno specialista prima di indossarle. Quella grigia usata da Chiara Ferragni arriva proprio dal Giappone: dalla sua espressione rilassata pare che funzionino davvero!