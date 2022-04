Assottigliare il naso con la pinzetta: il tutorial per un contouring perfetto Volete assottigliare leggermente il naso senza nessun metodo invasivo? Potete provare col contouring. Sui social sta spopolando il video tutorial che spiega come fare per ottenere un risultato impeccabile servendosi solo di una pinzetta.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai anni che spopola il contouring, la tecnica di make-up che con un attento gioco di luci-ombre maschera i difetti mettendo in risalto i punti forti del viso. Nonostante ciò, ancora oggi sono moltissimi i tutorial che spiegano nuovi piccoli trucchi per dire addio alle imperfezioni senza servirsi di filtri o artifici. L'ultimo arrivato ha accumulato milioni di visualizzazioni sui social e mostra passo dopo passo come fare per "modificare" la forma del naso. Cosa serve per ottenere un risultato impeccabile in poco tempo? Semplicemente una pinzetta, di quelle che di solito si usano per strappare le sopracciglia.

Come posizionare la pinzetta sul naso

Dopo il tutorial per volumizzare le labbra col piegaciglia e quello per eliminare le occhiaie con le bucce di banana, sui social sta spopolando un video che spiega com realizzare un contouring al naso perfetto. Per realizzarlo serve una semplice pinzetta, che va usata come se fosse una sorta di righello, così da capire qual è la zona su cui applicare il fondotinta per ottenere un effetto luci-ombre impeccabile. Dove va posizionata? Deve essere "pinzata" sulla punta del naso con la testa rivolta all'ingiù e le due "zampette" al centro delle sopracciglia, facendo bene attenzione a non farsi male stringendo troppo.

Quale correttore scegliere?

A quel punto sul dorso del naso vanno disegnate due linee dritte con un correttore più scuro del proprio incarnato, seguendo le due linee della pinzetta. Mentre si porta a termine questa operazione la si può rimuovere o lasciarla fissata, l'importante è che il prodotto venga sfumato con le dita o con la beauty blender fino ad ottenere un effetto super naturale. Per sfruttare al massimo il potenziale di questa tecnica è possibile creare anche un punto luce a centro del naso con un correttore più chiaro: in pochi minuti si otterrà un risultato davvero desiderabile.