Labbra più carnose col piegaciglia: l’originale tutorial che spopola sui social Volete delle labbra più carnose in modo naturale? Sui social sta spopolando il Lip Contouring: ecco i tutorial diventati virali che spiegano come usare il piegaciglia per ottenere un effetto extra volume.

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più semplicemente una piattaforma da usare per tenersi in contatto con le persone care o per seguire le star nella loro quotidianità, sono la principale fonte di consigli per "semplificarsi la vita". Da Instagram a TikTok, ovunque spopolano tutorial di ogni tipo, da quelli per mettere ordine in casa a quelli che spiegano come aggiustare qualche oggetto con il fai da te. Quando si parla del settore beauty, in particolare, esistono innumerevoli video che indicano dettagliatamente come truccarsi o come sbarazzarsi delle imperfezioni. L'ultima trovata degli utenti del web? Riuscire a rendere le labbra più voluminose col make-up, servendosi di alcuni piccoli trucchi legati alla mania del contouring.

Lip contouring, la nuova mania social

Il contouring ha letteralmente spopolato negli ultimi anni, è la tecnica di make-up che consente di correggere i difetti, esaltando o modificando alcune caratteristiche morfologiche del viso, il tutto senza servirsi della chirurgia. Il trucco nascosto dietro questi make-up impeccabili? Si dosano sapientemente le luci e le ombre con correttori e fondotinta di diversi colori. La cosa che in pochi sanno è che esiste anche un metodo ben preciso per rendere le labbra più voluminose ed è diventato virale sui social. Niente rossetti, tinte o matite, il segreto per un lip contouring perfetto è il piegaciglia.

Come usare il piegaciglia per applicare il rossetto

Se fino ad ora il piegaciglia veniva utilizzato solo per esaltare lo sguardo, da qualche tempo a questa parte i social hanno cambiato le carte in tavola. Su TikTok sono infatti moltissimi i tutorial che spiegano come usarlo per rendere la bocca più carnosa. Tutto quello che bisogna fare è stendere la matita per le labbra lungo la curva del piegaciglia, poggiandolo poi appena oltre il margine della piega labiale esterna. A questo punto si va a disegnare il contorno con il rossetto di qualche tono più scuro rispetto alle labbra, mentre per le zone interne si potrà usare un gloss. Cosa fare per un effetto extra volume? Applicare un rossetto cremoso un po' più chiaro su entrambe le labbra, creando un punto luce a metà del labbro inferiore con un correttore. Una volta steso tutto con attenzione, il risultato sarà super desiderabile.