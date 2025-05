Zverev scommette il suo orologio da 270mila euro in diretta al Roland Garros: “Se indovini è tuo”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Una delle interviste ad Alexander Zverev dopo l’esordio vincente al Roland Garros ha preso una piega decisamente inaspettata. Il numero 3 del mondo si è infatti ritrovato a improvvisare una scommessa molto particolare con i suoi interlocutori. In palio? Un orologio di lusso che il tedesco ha deciso di "mettere sul piatto", tra il serio e il faceto, durante una diretta TV. Com’è andata a finire? Sospiro di sollievo per Sascha, che alla fine l’ha scampata.

Zverev e la scommessa sull'orologio lussuoso in diretta TV

Dopo aver parlato del suo rendimento altalenante e delle difficoltà incontrate in questa stagione, Zverev, ospite negli studi di TNT Sports al Roland Garros, ha affrontato anche un tema decisamente più leggero. Il conduttore Adam Lefkoe ha notato il suo curioso e costosissimo orologio, il Jacob & Co. Casino Tourbillon, dal valore di circa 300mila dollari (267mila euro): "Ho fatto fatica a concentrarmi perché indossa uno degli orologi più belli che abbia mai visto in vita mia".

La proposta curiosa del tennista numero 3 del mondo

Un dettaglio in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: l’orologio, oltre al meccanismo tourbillon, include una vera roulette da casinò integrata nel quadrante. A quel punto, Zverev ha colto la palla al balzo per proporre un gioco improvvisato: "Volete giocare alla roulette? Ditemi un numero". L’invito era rivolto ai presenti in studio, tra cui i giornalisti e l’ex tennista Caroline Wozniacki, che hanno risposto senza esitare: "12, 31, 33, 8".

Per rendere il gioco più interessante, Sascha ha rilanciato mettendo in palio proprio l’orologio: "Se qualcuno indovina il numero giusto, si prende il mio orologio". Una scommessa surreale che ha fatto ridere tutti i presenti, incuriositi dall’esito della piccola roulette. E alla fine? Zverev ha tirato un sospiro di sollievo: è uscito il numero 4, scelto da nessuno. "Mi spiace… sarà per la prossima volta".