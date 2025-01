video suggerito

Zverev ripete lo stesso rituale ogni notte, la fidanzata racconta: “Quasi mi viene da piangere” La compagna del tennista parla dell’atteggiamento che ripete in maniera maniacale ogni sera. Thomalla, 35 anni, ha una relazione con Zverev da qualche anno: in passato è stata legata a Loris Karius, oggi marito di Diletta Leotta. A maggio scorso, durante gli Internazionali d’Italia, la donna finì nel tritacarne del gossip per un presunto tradimento del fidanzato con Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è una cosa che il tennista Alexander Zverev deve fare ogni sera. In camera da letto ha un rituale maniacale che fa impazzire la compagna, Sophia Thomalla. Niente di licenzioso che solletica il gossip più pruriginoso sull'intimità della coppia. Tutt'altro… la donna si riferisce alla sequenza di azioni che il giocatore ripete meccanicamente in maniera superstiziosa e con le quali ha imparato a convivere (a fatica) nonostante le provochino grande fastidio. Diventa così insopportabile che "quasi mi viene da piangere", ha ammesso la 35enne attrice, modella e conduttrice tedesca.

Prima di andare a dormire il numero due al mondo fa sempre la stessa cosa e la ripete secondo la solita sequenza: "Va avanti e indietro. Si alza, va in bagno e torna a letto. Lo fa per tre volte. E ogni volta che assisto a una scena del genere mi fa innervosire". Il curioso comportamento è difficile da metabolizzare, le pesa più del fatto che da quando stanno insieme (circa tre anni) è continuamente in viaggio per essere al fianco della dolce metà impegnata nei tornei in giro per il mondo. E sbotta: "A un certo punto dico: basta, ora vieni a letto! Considero la superstizione un segno di debolezza – ha aggiunto nell'intervista a RTL -. Credo che se una persona si lascia influenzare da determinati rituali è solo perché non ha abbastanza fiducia in se stessa".

Chi è Sophia Thomalla, la compagna di Zverev è la ex di Loris Karius

Sophia Thomalla ha 35 anni e dal 2021 è legata a Zverev. In Germania è un volto noto del piccolo schermo per le interpretazioni da attrice in una serie di film e programmi tv (sulle orme dei genitori, Simone Thomalla e André Vetters) per la sua carriera da conduttrice televisiva e anche da modella. Ambito quest'ultimo che l'ha vista al terzo posto nella speciale classifica delle donne più sexy redatta dalla rivista mensile britannica FHM (For Him Magazine) e sulla copertina dell'edizione tedesca di Playboy.

Leggi anche Il video di Jannik Sinner che ripete il fortunato rituale di Capodanno, con una sola differenza

La sua popolarità è tale da aver accumulato una community da 1.4 milioni di follower su Instagram, dove spesso condivide foto e video che la ritraggono al lavoro oppure in compagnia del fidanzato tennista. In uno degli ultimi post ha scattato una foto di sé accanto a un Quokka (animale che vive in Australia) e pubblicato un video nel quale si presta al salto in piscina con Zverev al termine di un podcast.

Zverev non è il primo fidanzato sportivo di Thomalla che per 3 anni, dal 2019 al 2021, è stata compagna di Loris Karius, ex portiere del Liverpool e oggi marito di Diletta Leotta (con la quale ha avuto anche una figlia). Del suo passato intimo fanno parte anche il cantautore britannico Gavin Rossdale e il musicista norvegese Andy LaPlegua.

Il gossip sul presunto tradimento subito per colpa di Chiara Ferragni

A maggio dell'anno scorso Sophia Thomalla e Alexander Zverev finirono sotto i riflettori del gossip a causa di una presunta scappatella del tennista con Chiara Ferragni. Ad alimentare il chiacchiericcio al riguardo furono le indiscrezioni divulgate dal sito Dillinger news di Fabrizio Corona, secondo sui l'imprenditrice avrebbe alloggiato nello stesso albergo capitolino dove si trovava il tennista.

Ma le voci sul flirt vennero smentite e cancellate dalla stessa compagna del campione tedesco che, in occasione della vittoria dell'ultima edizione degli Internazionali d'Italia 2024 a Roma, gli dedicò anche un post per il successo conquistato. "Sapeva solo che a casa avrei potuto fare di più con una coppa che con un piatto", scrisse rilanciando in una story la foto del compagno che baciava il trofeo vinto.