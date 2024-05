Chiara Ferragni e il flirt con il tennista Alexander Zverev: com’è nato il gossip e perché è falso

video suggerito

Sembra che lo sport abbia conquistato anche Chiara Ferragni, convincendo l'imprenditrice digitale a partecipare agli Internazionali di Tennis di Roma. Tra un dritto e un rovescio, l'influencer sembrerebbe essere stata colpita non solo dal match ma anche da Alexander Zverev, tennista tedesco di 27 anni. L'indiscrezione sul flirt tra i due, lanciata dal sito Dillingernews, aveva trovato inizialmente conferme tramite alcuni indizi disseminati sui social, salvo poi essere subito smentita.

Alexander Zverev è fidanzato dal 2020 con Sophia Thomalla, attrice e modella. Nessun triangolo, dunque, come quello tra Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor nell'ultima fatica di Guadagnino.

Gli indizi sul presunto flirt tra Alexander Zverev e Chiara Ferragni

È bastato il follow su Instagram e il pernottamento nello stesso albergo per convincere che tra Chiara Ferragni e Alexander Zverev ci fosse del tenero. L'imprenditrice, infatti, si sarebbe prima fatta vedere sulla terrazza di un hotel a Roma in cui soggiornano tutti i tennisti durante il torneo ATP (Zverev compreso). Poco dopo, poi, avrebbe iniziato a seguire il tennista sui social. In realtà Zverev è impegnato dal 2020 con la modella e attrice Sophia Tomalla e sembra che tra i due non ci sia alcun tipo di problema.

La storia d'amore tra Alexander Zverev e Sophia Thomalla

La smentita del flirt tra Alexander Zverev e Chiara Ferragni è arrivata tramite una storia pubblicata su Instagram da Sophia Thomalla. L'attrice ha condiviso una foto di Alexander mentre bacia la coppa appena vinta, accompagnando lo scatto con il messaggio ironico: "Sapeva solo che a casa avrei potuto fare di più con una coppa che con un piatto".

Il 20 aprile scorso, invece, sempre sul profilo di Sophia Thomalla, l'attrice augurava "un felice compleanno alla sua dolce metà", sorridendo al fianco del tennista.