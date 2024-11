video suggerito

Zverev incassa i complimenti di Tsitsipas: "Ma penso che Sinner abbia qualcosa da ridire…" Secondo Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev – che lo ha battuto nei quarti di finale di Parigi-Bercy – è il tennista che ha fatto i maggiori progressi nel 2024: "Penso che Jannik Sinner abbia qualcosa da ridire su questo…".

A cura di Paolo Fiorenza

Alexander Zverev oggi giocherà la semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune, dopo aver battuto due set a zero Stefanos Tsitsipas venerdì nei quarti di finale. E proprio il greco ha speso nel dopo partita parole molto belle per l'avversario che lo aveva appena sconfitto e che qualora vincesse oggi scavalcherebbe Carlos Alcaraz in seconda posizione della classifica mondiale, eguagliando il suo best ranking di due anni fa. Secondo Tsitsipas, Zverev è il giocatore che ha fatto i maggiori progressi nell'ultimo anno da un punto di vista tennistico. Complimenti che il 27enne tedesco di genitori russi accetta ovviamente con piacere, salvo piazzare la battuta che tira in mezzo qualcun altro che nel 2024 ha fatto progressi enormi – fino ad arrivare al numero uno al mondo – ovvero Jannik Sinner.

Zverev: "Il più migliorato nel 2024? Penso che Sinner abbia qualcosa da ridire su questo"

"Penso che Jannik Sinner abbia qualcosa da ridire su questo – dice Sasha sorridendo dopo la vittoria su Tsitsipas – Ma sono felice che Stefanos la pensi così. Questo è un grande complimento per me da parte sua, quindi grazie a lui per questo. Io ci provo, lavoro su me stesso, provo cose diverse, questo è certo. Il tennis non si ferma, devi continuare a cercare modi per migliorare. Vedi come stanno giocando Jannik e Carlos adesso, il tennis sta diventando così veloce e aggressivo che, sì, devi cercare modi per migliorare il tuo gioco".

In caso di vittoria su Rune in semifinale, Zverev si porterebbe a 7365 punti nel ranking (adesso è virtualmente a 7115), superando Alcaraz fermo a 7210, con la prospettiva ulteriore – qualora poi domenica dovesse vincere il 1000 di Parigi-Bercy – di salire a 7715 (comunque quasi 4000 punti meno di Sinner, per dare un'idea della stagione mostruosa del campione azzurro).

La stretta di mano tra Sinner e Zverev a Cincinnati lo scorso agosto: in semifinale vinse l'azzurro

In ogni caso Zverev pensa che non ci siano dubbi su chi stia dominando attualmente il tennis mondiale: "In questo momento Sinner e Alcaraz sono il numero 1 e il numero 2. Entrambi hanno vinto due tornei del Grande Slam quest'anno, quindi non ci sono dubbi. Anche se finissi questa stagione davanti a Carlos, cosa ancora possibile, continuo a credere che loro siano il numero 1 e il numero 2, semplicemente per i loro risultati", ha detto il tedesco, che quest'anno ha vinto il Masters 1000 di Roma e perso in finale al Roland Garros con Alcaraz.