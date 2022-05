Zheng Qinwen piegata dai dolori mestruali al Roland Garros: “Vorrei essere un uomo” La tennista cinese Zheng Qinwen è stata battuta negli ottavi del Roland Garros Swiatek. Zheng era in vantaggio, ma poi ha accusato dei problemi fisici che hanno agevolato la numero 1. Dopo il match la cinese ha svelato di essere stata piegata da forti dolori mestruali.

A cura di Alessio Morra

Il tennis femminile da anni non ha più una dominatrice. Ma in questo 2022 lo scettro se l'è preso con forza Iga Swiatek. La giovane polacca è la numero 1 del mondo e vuole vincere ancora il Roland Garros. Swiatek ha vinto 32 partite consecutive, la serie è aperta, anche se ha rischiato di chiudersi contro Zheng Qinwen, giovane giocatrice cinese che dopo aver giocato un primo set straordinario ha accusato dei problemi ed è crollata alla distanza. Dopo la partita Zheng Qinwen, rispondendo a delle domande incalzanti, ha spiegato cosa le è successo e ha usato un'espressione, una frase molto forte.

Si pensava che Swiatek vincesse agevolmente contro Zheng, che invece disputando un primo set stellare si è messa avanti nel punteggio. Un tie-break perfetto e l'alert della possibile sorpresa ha iniziato a suonare. Ma alla distanza è uscita la polacca, che ha sfruttato anche dei problemi di natura fisica dell'avversaria, che nel torneo aveva eliminato Halep e Cornet. Vedendola si capiva che qualcosa non andava, poi a metà secondo set l'asiatica ha chiamato anche il medical time out. La situazione è cambiata poco. Dopo il 6-0, è arrivato il 6-2 che ha deciso l'incontro. Niente sorpresa, Swiatek avanti e Zheng fuori.

Quando l'incontro è terminato, la giocatrice cinese si è presentata in conferenza stampa ed ha raccontato la sua partita. Zheng Qinwen da una giornalista ha ricevuto una domanda sulle sue condizioni fisiche, in particolare in sala stampa c'era chi voleva venire a conoscenza del problema che l'aveva frenata durante la partita.

Chi ha visto l'incontro ha ipotizzato un problema allo stomaco, ma nel trattamento subito (nel MTO) la giocatrice era stata anche massaggiata a una gamba. La tennista ha risposto alla domanda di una giornalista, non eludendola, ma non ha specificato la natura totale del suo problema: "La gamba mi dava fastidio, ma anche lo stomaco, non posso giocare a tennis in queste condizioni. Do sempre il massimo in campo, ma oggi era dura".

La giornalista però con garbo ha continuato a incalzarla, voleva sapere esattamente cosa le fosse successo di preciso. E in particolare le ha chiesto se il problema fisico si era manifestato durante la partita o lo aveva già accusato prima dell'inizio del match e rispondendo a questa seconda domanda la giocatrice è stata molto più chiara e a quel punto Zheng Qinwen ha vuotato il sacco e si è sfogata:"No, già stavo così prima della partita. Cose da ragazze. Sono solo cose da ragazze, tu puoi capirmi. Il primo giorno è sempre molto difficile, non posso andare contro la mia natura. Vorrei poter essere un uomo in campo, ma non posso, vorrei davvero poter essere uomo perché non dovrei soffrire per questo".