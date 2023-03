Wu Yibing fa un capolavoro a Indian Wells, ma è polemica: Medvedev ne approfitta per una vendetta L’Indian Wells Masters 1000 di tennis è stato contraddistinto subito dalle polemiche, nel match tra Munar e Yibing Wu. Un’occasione che Medvedev ha sfruttato per vendicarsi.

A cura di Marco Beltrami

L'Indian Wells Masters di tennis è partito subito forte. In attesa delle partite dei big e di vedere in campo tutti gli italiani, ovvero Sinner, Berrettini e Musetti non sono mancate le polemiche nel prestigioso torneo americano. Molto particolare quanto accaduto durante il primo turno del Masters 1000 tra Jaume Munar e Wu Yibing, con una situazione controversa che ha avuto anche poi un seguito sui social coinvolgendo il mai banale Medvedev, reduce dal trionfo a Dubai, dove aveva regalato spettacolo anche a parole.

Il match in questione ha subito regalato una sorpresa a Indian Wells, con Wu Yibing che nonostante una classifica peggiore ha battuto in rimonta lo spagnolo Munar avanzando nel tabellone. Questa partita è stata contraddistinta da un episodio strano, proprio nel momento della chiusura. Nel tie-break decisivo del terzo set infatti, Wu ha sfruttato il match-point a propria disposizione con un'eccezionale volée in tuffo. Gioco, partita e incontro per il cinese che ha esultato per la vittoria, ottenuta con un capolavoro finale.

Al contrario il suo avversario ha iniziato a protestare con veemenza nei confronti della giudice di sedia Aurelie Tourte. Il motivo? A quanto pare Wu durante la fase finale del suo tuffo ha toccato la rete con la racchetta, prima che la pallina rimbalzasse due volte dall'altra parte. Una situazione che avrebbe dovuto invalidare il punto e ribaltare tutto. Inutili però le discussioni con l'ufficiale, che ha sostenuto di non aver visto il presunto errore in tempo reale. Una scena che ha fatto molto discutere, nelle prime ore di gioco del Masters di Indian Wells.

Munar molto frustrato non si è dato pace, uscendo dal campo deluso e arrabbiato (avrebbe comunque poi dovuto salvare altri due match-point a disposizione del suo avversario). Molto più pragmatico invece Yibing Wu, che nell'intervista dopo la partita oltre a giustificare la giocata decisiva ha spiegato: "Il tennis è così. Non sai mai cosa succederà ed è per questo che amiamo tutti questo sport". Il video della partita e dell'azione incriminata di Indian Wells è finito sul profilo di Tennis TV.

Ecco tra i commenti allo stesso spuntare quello del russo Medvedev che non ha perso l'occasione per vendicarsi con la giudice di sedia Aurelie Tourte. L'ex numero uno del mondo infatti aveva incrociato l'ufficiale a Toronto e durante la sfida con Bublik aveva pesantemente litigato con lei. Medvedev non aveva digerito di essere stato punito con "Hindrance", ovvero con l'ammonimento relativo a quando un giocatore "ostacola o disturba" l'avversario. Il commento di Medvedev al post infatti ha richiamato quella situazione, con la sua proverbiale ironia: "A me sembra un hindrance". Il risultato? Più di 5mila like.