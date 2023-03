Medvedev finge di piangere dopo le parole di Rublev, poi attacca a sorpresa a Tsitsipas Medvedev ha vinto il torneo di Dubai battendo in finale il connazionale Rublev e non sono mancate le emozioni durante la premiazione, con il vincitore scatenato.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev ha vinto il torneo di Dubai, battendo in finale il connazionale. Continua la striscia vincente del numero 7 della classifica ATP che in semifinale si era tolto la soddisfazione di battere il favorito Novak Djokovic. A proposito di rivali, dopo la vittoria al momento del classico discorso, Medvedev ha riservato una stoccata pesantissima a Stefanos Tsitsipas, regalando un vero e proprio show dopo le belle parole dello sconfitto.

Il rapporto tra Medvedev e il tennista greco non è sicuramente dei migliori, come dimostrato dagli sfoghi in una semifinale degli Australian Open rimasta epica. Questa volta, il giocatore russo ha sfruttato l'occasione di prendere le difese del suo amico Rublev, per attaccare il collega greco senza mai nominarlo.

Il riferimento è a quanto accaduto dopo una sconfitta di Tsitsipas contro Rublev in occasione delle Finals di Torino. In quell'occasione Stefanos parlò in termini non esaltanti dell'avversario sottolineando come avesse vinto "con i pochi strumenti a disposizione". Se l'è legata al dito Daniil che ha dichiarato: "Voglio solo dire che ricordo che non molto tempo fa un giocatore disse che aveva solo poche armi e stavo leggendo questa intervista, ero tipo ‘Come puoi dire questo?'".

Ecco allora che Medvedev ha piazzato l'affondo: "Secondo me Andrey è uno dei giocatori più abili del tour, solo che non ha ancora sfruttato appieno il suo potenziale. Ma sono sicuro che può vincere il Grande Slam. Spero che possa battere questo ragazzo che l'ha detto molte, molte volte, te lo auguro di sicuro". E pensare che Rublev ha voluto anche sottolineare come Tsitsipas si sia scusato per quelle dichiarazioni, mosse dalla frustrazione della sconfitta.

Curioso siparietto al momento anche del discorso di Rublev, che ha speso parole bellissime per Medvedev: "Noi ovviamente ci conosciamo sin da bambini e Daniil non aveva molti aiuti o disponibilità finanziarie e da lui non ho mai sentito dire, mai, che fosse sfortunato o che lui non avesse gli aiuti finanziari degli altri giocatori. Lui ha sempre lavorato duro e ha dimostrato di essere un vero campione. Se apprezzerà queste parole? Forse no". La reazione di Daniil: mani sugli occhi a fingere di piangere.