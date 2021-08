Che polemiche a Toronto: “Hai sbagliato, mi hai tolto un punto e pure lui sta ridendo di te” Si è visto un siparietto piuttosto spassoso sul centrale del torneo 1000 di Toronto dove l’arbitro dell’incontro tra Medvedev e Bublik ha punito il russo e gli ha tolto un punto già vinto per aver detto una parola durante lo scambio. Il giudice di sedia ha seguito il regolamento sì, ma lo ha applicato troppo alla lettera. Medvedev aveva colpito con violenza e aveva centrato in pieno l’amico con uno smash e prima di chiudere il punto definitivamente aveva detto: ‘Sorry’. Il numero 2 ATP si è infuriato, Bublik si è messo a ridere, perché ha avuto un punto gratis e non se lo aspettava.

A cura di Alessio Morra

Nel tennis c'è una regola chiara: non si può parlare durante uno scambio. Daniil Medvedev, numero 2 ATP e testa di serie numero 1 del 1000 di Toronto, ha perso un quindici per essersi scusato con l'avversario mentre si stava giocando il punto. Bublik quando ha scoperto di aver vinto il punto in questo modo si è messo a ridere, e pure lui ha criticato la decisione del giudice di sedia. Una scena incredibile, mai vista su un campo da tennis di un grande torneo.

Arbitro inflessibile: ‘Hindrance' e punto perso da Medvedev

La seconda giornata del torneo 1000 di Toronto è stata contrassegnata dal forfait di Nadal, che a causa di un infortunio a un piede ha rinunciato al torneo a tabellone già compilato. Ma la notizia del giorno è stata però quella dello scambio di vedute piuttosto acceso, ma sempre nei limiti, tra Daniil Medvedev e l'arbitro dell'incontro Aurelie Tourte. Cosa è successo? Si sta giocando il terzo set. La pioggia ha dato una mano a Medvedev interrompendo l'incontro con il kazako avanti di un set. Il russo guadagna subito un break in avvio. Nel terzo gioco sul 30-0 per Bublik, il russo risponde in modo aggressivo. Bublik alza la palla con un tweener bello ma inutile, Medvedev non si fa molti scrupoli e con una forza inaudita fa lo smash, colpisce l'avversario, che comunque ha la prontezza di mettere la pallina dall'altra parte del campo, nel mentre il numero 1 del seeding, che è un amico vero del kazako (ma russo di nascita), si scusa dicendo: "Sorry", quando arriva nuovamente la pallina dalla sua parte di campo chiude il punto, pensa di essersi portato sul 30-15, ma non è così. L'arbitro dice la parola ‘Hindrance' che in italiano significa ‘ostacolo'. Il punto è di Bublik, 40-0.

Forte scambio di battute tra Medvedev e l'arbitro: "Anche Bublik ride di te"

Medvedev si arrabbia, non è furioso, ma è stupito, in fondo il suo è un gesto istintivo nei confronti di un amico e all'arbitro chiede spiegazioni, la risposta è: "Ho chiamato ostacolo perché hai parlato durante il punto". Pedissequamente ha seguito le regole Torte. Bublik che non si era reso conto di niente dice: "Chi ha parlato?", Medvedev risponde, lo guarda e dice: "Non potevi colpire la pallina, pensa quanto è stupida la chiamata?" e aggiunge: "Bro, questa finirà su Tennis TV". Bublik è piegato in due dalle risate, Medvedev continua, guarda l'arbitro e le dice: "Lui ride di te, incredibile quello che hai fatto. Lui sta ridendo di te". Il kazako chiede di nuovo lumi, mentre il russo chiede di rigiocare il punto, ma non è così, è 40-0. Medvedev poi vincerà agevolmente, al terzo turno potrebbe sfidare Jannik Sinner.