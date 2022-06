Wimbledon 2022, le partite di oggi in diretta: in campo Sinner e Djokovic, orari e programma Il torneo di tennis a Wimbledon prosegue con il secondo turno. Oggi attesi gli italiani Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto, occhi puntati anche su Djokovic: gli orari e l’ordine di gioco.

Il programma di oggi 29 giugno per il day 3 di Wimbledon 2022 vede l'inizio del secondo turno del torneo di tennis. Si sfideranno gli stessi tennisti vincitori due giorni fa, la giornata di apertura sui prati Church Road. Dopo il ritiro di Matteo Berrettini causa Covid, a rappresentare oggi l'Italia nel tabellone maschile rivedremo l'altoatesino Jannik Sinner, che sfiderà Ymer.

Nuovamente in campo anche l'attuale numero 3 ATP Novak Djokovic. Sul campo 1 invece sarà impegnata nel secondo turno Elisabetta Cocciaretto e ci sarà spazio anche per la testa di serie numero 2 femminile Anett Kontaveit.

Le partite saranno trasmesse in TV su Sky e in streaming su NowTV, mentre SuperTennis mette a disposizione in chiaro alle 21.00 la differita del match più bello della giornata, oltre a tre appuntamenti per aggiornamenti in diretta da Londra.

I tennisti italiani in campo oggi a Wimbledon

Due gli italiani in campo oggi al torneo di tennis: per il tabellone maschile Sinner se la vedrà con Ymer al secondo turno, mentre per il tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto incontrerà Begu. Ecco gli orari dei due match:

Sinner-Ymer (da definire)

Cocciaretto-Begu (da definire)

Tennis, Wimbledon 2022: le partite di oggi in ordine di gioco

Ecco l'elenco completo degli incontri del day 3. Alle 14:30 Djokovic affronta l'australiano Kokkinakis. Sinner invece se la dovrà vedere con lo svedese Ymer.

Campo centrale – dalle ore 14:30

N. Djokovic – T. Kokkinakis C. Garcia – E. Raducanu A. Murray – J. Isner

Campo n.1 – dalle ore 14:00

J. Niemeier – A. Kontaveit C. Norrie – J. Munar M. Sakkari – V. Tomova

Campo n.2 – dalle ore 12.00

C. Ruud – U. Humbert A. Kerber – M. Linette T. Griekspoor – C. Alcaraz Q. Wang – H. Watson

Campo N.3 – dalle ore 12.00

R. Peniston – S. Johnson Y. Wickmayer – J. Ostapenko J. Sinner – M. Ymer K. Kawa – O. Jabeur

Campo n.12 – dalle ore 12.00

A. Kalinina – L. Tsurenko T. Paul – A. Mannarino Mertens – Udvardy Opelka – Van Rijthoven

Campo n.18 – dalle ore 12.00

Tiafoe – Marterer Cirstea – Maria Riske – Chwalinska

Campo n.14 – dalle ore 12.00

Baez – Goffin Bublik – Lajovic Parry – Hontama

Campo n.15 – dalle ore 15.00

Kecmanovic – Tabilo Bouzkova – Li Cocciaretto – Begu

Campo n.16 – dalle ore 12:00

Otte – C.Harrison Basilashvili – Halys

Campo n.17 – dalle ore 12:00

Zhang – Kostyuk Vesely – Davidovich Fokina Galfi – Juvan

Dove vedere Wimbledon 2022 oggi in TV, streaming e in chiaro

Sky Sport Tennis (205) è il canale dedicato alla copertura totale degli incontri del torneo londinese. I match saranno anche visibili su Sky Sport uno (canale 201). Inoltre, anche i canali successivi a quest'ultimo sono dedicati a Wimbledon quando più match si giocano in contemporanea. Anche oggi è inoltre in programma il "match of the day" trasmesso in differita da SuperTennis alle 21:00.