Tennis
video suggerito
video suggerito

Vondrousova esplode: “Un ispettore antidoping in casa mia di notte mentre faccio pipì. È normale?”

La tennista ceca, vincitrice a Wimbledon due anni fa, con un post su Instagram si è sfogata per un controllo antidoping a sorpresa arrivato fuori orario. Vondrousova ha usato parole dure: “Rispetto le regole ogni giorno, ma pretendo il diritto alla privacy”.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marketa Vondrousova è una tennista ceca, vincitrice, clamorosamente a sorpresa, del torneo di Wimbledon due anni fa, ed è tornata popolarissima a causa di un controllo antidoping a sorpresa che l'ha mandata su tutte le furie. Il suo sfogo è diventato virale sui social, dando adito a nuove polemiche su questo fronte che vede i tennisti, ma tanti sportivi in generale, spesso trovarsi in situazioni particolari. L'orario in cui si è presentato l'addetto antidoping ha mandato su tutte le furie la tennista.

Lo sfogo di Marketa Vondrousova

I tennisti sanno di poter ricevere una visita a sorpresa a casa per un controllo antidoping. Esiste una finestra di tempo. Di fatto si dà una sorta di reperibilità, che tendenzialmente è quella notturna. Una volta Gael Monfils raccontò che di ritorno da una festa molto divertente e tanto alcolica alle 3 di notte si presentò un addetto, che attese fino al risveglio del francese, mentre Serena Williams disse che quando una volta toccò a lei sentì dei rumore e pensò fossero i ladri.

Vondrousova con il trofeo di Wimbledon, vinto sorprendentemente nel 2023 in finale con Jabeur.
Vondrousova con il trofeo di Wimbledon, vinto sorprendentemente nel 2023 in finale con Jabeur.

"Rispetto questa regola, eppure un funzionario…"

Marketa Vondrousova la sua finestra, presumibilmente notturna, l'ha concessa. Ma non immaginava che il controllo antidoping a sorpresa arrivasse all'ora di cena. Quella visita fuori orario, alle 20:15, l'ha mandata su tutte le furie. E in un post social ha sfogato tutta la sua rabbia. Parole durissime: "Ogni giorno siamo obbligati a tornare a casa entro un orario specifico per il controllo antidoping. Rispetto questa regola, senza eccezioni. Eppure stasera un funzionario è arrivato alle 20:15 e mi ha detto che l'orario dichiarato era irrilevante e che dovevo sottopormi subito al test. È normale avere un ispettore dell'antidoping a casa nostra di notte aspettare mentre che faccio la pipì?".

Leggi anche
Filippo Galli: "Sacchi invitò me e Donadoni a dormire da lui a Fusignano. Di notte sentimmo le urla"
La stories Instagram di Vondrousova, che ha polemizzato per l’orario del controllo antidoping a sorpresa.
La stories Instagram di Vondrousova, che ha polemizzato per l’orario del controllo antidoping a sorpresa.

"Lesa la mia privacy, pretendo rispetto"

Sorpresa al quadrato, che è stata narrata da Vondrousova che ha allegato pure una immagine ed ha aggiunto: "Quando ho fatto notare che era fuori l'orario designato e ciò rappresentava una grave intrusione nella mia vita privata, veniva lesa la mia privacy, mi è stato risposto duramente: ‘Questa è la vita di un atleta professionista'. Non si trattava di evitare un test: si tratta di rispetto. Rispetto le regole ogni singolo giorno, ma pretendo il diritto alla privacy dopo una lunga giornata di allenamento. Le regole devono valere per tutti. Anche per coloro che sono responsabili della loro applicazione". Se così stanno le cose la tennista torno non ha, il suo sfogo, in ogni caso, è stato pesante e si è fatto sentire.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
mondiali
Italia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026, quale può essere il girone migliore o peggiore
Ecco le favorite per la vittoria ai Mondiali di calcio 2026: le chance dell'Italia arrivando dai playoff del prossimo marzo
Trovati 456 sacchi di resti umani vicino a uno stadio che ospiterà i Mondiali: sono persone scomparse in Messico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views