Vavassori-Alcaraz oggi all'ATP Rotterdam, quando gioca: orario e dove vedere l'incontro in TV e streaming Vavassori-Alcaraz è la partita valida per gli ottavi di finale del torneo di Rotterdam in programma oggi non prima delle 19:30. Diretta TV in esclusiva su Sky, con streaming su Sky GO e NOW.

A cura di Marco Beltrami

Vavassori-Alcaraz è la partita degli ottavi del torneo di Rotterdam in programma oggi giovedì 6 febbraio non prima delle 19:30 con diretta TV esclusiva su Sky e streaming su Sky GO e NOW. Il tennista italiano reduce dalle qualificazioni e dal passaggio del turno contro Auger-Aliassime ritiratosi nel terzo set, sfida il numero 3 del mondo e favorito per la vittoria del titolo anche alla luce dell'assenza di Sinner. Vavassori che lunedì prossimo sarà numero 237 in classifica, ha già affrontato una volta in carriera Alcaraz, perdendo in due set e non ha niente da perdere. Il vincente di questa partita affronterà uno tra Martinez e Rune, con quest'ultimo che ha battuto Sonego nel turno precedente. Vavassori è il secondo italiano ancora in gioco oltre a Bellucci dopo l'eliminazione di Berrettini.

A che ora gioca Vavassori contro Alcaraz al torneo di Rotterdam: orario e programma

Vavassori giocherà contro Alcaraz oggi giovedì 6 febbraio. L'orario d'inizio della partita in programma sul campo centrale di Rotterdam è previsto non prima delle 19:30 e aprirà il programma serale. La sfida potrebbe slittare solo in caso di clamorosi ritardi dei match precedenti, ovvero Mensik-De Minaur, Rublev-Marozsan e Tsitsipas-Griekspoor.

Vavassori-Alcaraz, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Vavassori-Alcaraz in TV? La partita degli ottavi si potrà vedere in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Tennis. Nessuna possibilità dunque di seguire il match in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming invece il confronto tra il tennista italiano e quello spagnolo si potrà vedere su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky, oppure sulla piattaforma live on demand NOW, disponibile previa abbonamento.

I precedenti tra Vavassori e Alcaraz

Quella tra Alcaraz e Vavassori non è una sfida inedita. I due tennisti si sono affrontati già in un’altra occasione, nella scorsa stagione, a Buenos Aires. Il match dei quarti di finale fu vinto da Carlitos in due set, con il risultato di 7-6, 6-1. Andrea giocò alla pari per un set prima di arrendersi al favorito spagnolo.