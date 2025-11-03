Un giornalista francese su Sinner: “Provavo affetto per lui, ma questa settimana mi ha dato sui nervi”

Stephen Brun critica Sinner per l’atteggiamento a Parigi definendolo freddo e privo di emozioni rispetto ad Alcaraz e Auger-Aliassime.

In un colpo solo Jannik Sinner è diventato il primo italiano a trionfare nel Masters di Parigi e il nuovo numero uno del mondo. Se in campo ha messo tutti d’accordo con il suo strapotere sul cemento indoor, lo stesso non si può dire fuori. Infatti, c’è stato chi non ha gradito il suo atteggiamento anche in sala stampa, nonostante la proverbiale disponibilità a rispondere a tutte le domande. Stephen Brun, giornalista francese, è stato tutt’altro che leggero nei suoi confronti.

Stephen Brun attacca Sinner dopo Parigi, parole molto decise

Questo ex giocatore e nazionale di basket transalpino, oggi commentatore, giornalista e conduttore di podcast, ha detto la sua sull’ultimo evento tennistico chiusosi con il successo di Sinner su Auger-Aliassime. Nel suo intervento a Stephen Brunche, ovvero il podcast in onda su RMC Sport, il padrone di casa ha dichiarato: "Ora, non so perché, ma io ho sempre avuto molta simpatia per Jannik Sinner, mi piace molto. Però, in questa settimana, mi ha proprio stancato. Non un sorriso, nessuna emozione".

Jannik antipatico secondo Brun

Insomma, Brun ha visto un Sinner cupo nei giorni di Parigi, con una percezione del tutto soggettiva: "Anche in conferenza stampa non ha fatto il suo lavoro. È stato antipatico questa settimana. Non è mai stato il ragazzo più ‘funky’ del circuito, ma questa volta lo è stato ancora meno. Lo trovo antipatico".

E non poteva mancare anche un paragone “fastidioso” con i suoi principali rivali, Alcaraz e Auger-Aliassime, l’ultimo tennista affrontato e battuto da Jannik: "Vedo ragazzi come Carlos Alcaraz, che anche quando gioca male — come contro Cameron Norrie — ogni tanto ti regala un sorriso, un accenno di umanità. Félix Auger-Aliassime, lo senti felice di essere lì. Ovviamente, tutto gli sta andando bene, sta vincendo. Ma anche quando loro possono risultare insopportabili, io li trovo comunque affascinanti. Sinner, invece, no: non lo trovo per niente affascinante". De gustibus, ma la sensazione è che Brun sia un po' prevenuto nei confronti del tennista italiano che viene apprezzato costantemente per il suo atteggiamento.