Tutti per Berrettini alle ATP Finals: lo splendido messaggio di Ruud per Matteo (e Tsitsipas) Dopo Sinner anche Ruud ha voluto dedicare un bel messaggio all’infortunato Berrettini dopo la vittoria su Norrie. Un pensiero per Matteo e per Stefanos Tsitsipas.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è solo lo spettacolo del grande tennis in scena sui campi di cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. Le Atp Finals si stanno contraddistinguendo anche per la grande correttezza e fair play delle stelle della racchetta. Tutti sono stati sinceramente colpiti dagli infortuni che hanno messo fuorigioco prima Matteo Berrettini e poi Stefanos Tsitsipas, sostituiti rispettivamente dalla riserve Sinner e Norrie. Quest'ultimo all'esordio nel torneo, è stato battuto da Ruud che proprio come Jannik ha dedicato un pensiero ai colleghi messi ko da un infortunio.

Emozioni in campo e fuori. È quello che stanno regalando i tennisti impegnati nelle Finals. Basti pensare a Sinner che dopo il bel successo da Hurkacz (che potrebbe essere anch'egli sostituito da Karatsev), ha speso bellissime parole per Berrettini dimostrandosi quasi a disagio per averne preso il posto. Una dedica seguita dall'intervista e poi dal post su Instagram, per provare a raccontare il suo stato d'animo e incoraggiare a più riprese lo sfortunato Matteo. Stesso destino per Tsitsipas che alla fine si è arreso ai problemi al gomito. Il suo sostituto Norrie non è riuscito ad emulare Sinner e dopo un buon avvio, si è arreso alla rimonta di Ruud che ora si giocherà l'accesso alla semifinale.

Dopo aver vinto la sua partita Casper Ruud si è sottoposto al consueto rito della frase da scrivere sulla telecamera a bordo campo. Ecco allora la sorpresa, con il norvegese solitamente freddo e sempre quadrato che ha dimostrato proprio come Sinner la sua sensibilità dedicando un pensiero a Tsitsipas e Berrettini. Questo il messaggio del tennista norvegese: "Pronta guarigione Stef e Matteo". Ancora un gesto splendido dunque nella cornice torinese a dimostrare, il clima di grande correttezza e rispetto tra i migliori giocatori del ranking.