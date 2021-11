La riserva Norrie già eliminato: Ruud vince e resta in gioco per le semifinali delle ATP Finals Casper Ruud vince in rimonta su Cameron Norrie, seconda riserva entrata in gioco alle ATP Finals dopo il ritiro di Tsitsipas, e si giocherà la semifinale con Rublev.

A cura di Marco Beltrami

Arriva un altro verdetto alle ATP Finals di Torino. Nel Gruppo Verde la riserva Norrie, entrato in gioco dopo il ritiro di Tsitsipas (secondo giocatore promosso dopo Sinner, con il terzo che potrebbe essere Karatsev) è stato subito battuto da Ruud e di fatto eliminato. Il britannico è stato sconfitto in rimonta in 3 set, con il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6. Buone notizie dunque per il norvegese che è in gioco per la conquista della semifinale e venerdì si giocherà la qualificazione nello scontro diretto con Rublev.

Cameron Norrie ha iniziato il match alla grande dominando il primo parziale: due break e un solo game lasciato ad un Norrie che non è riuscito a trovare contromisure. La musica sembrava la stessa nel secondo set, ma con il passare dei game, il norvegese è riuscito ad alzare il suo rendimento. Con la complicità del britannico che ha commesso qualche errore gratuito di troppo, l'ottavo giocatore al mondo è riuscito prima a tornare in partita e poi a fare suo il secondo set (6-3). Inerzia dell'incontro favorevole a Ruud che infatti ha saputo sfruttare le occasioni, vincendo il set decisivo con il punteggio di 6-4.

In virtù di questo risultato, la situazione del Gruppo Verde è chiara. Norrie è di fatto eliminato e nella terza e ultima giornata di round-robin, affronterà Novak Djokovic il numero uno al mondo che ha già strappato il pass per la semifinale. Invece Ruud se la vedrà contro Rublev in un match da dentro o fuori: chi vince sarà qualificato, e sfiderà il numero 1 del gruppo rosso ovvero il russo Medvedev. Il torneo torinese dunque entra nel vivo.

Classifica gruppo Verde

Djokovic 2-0

Rublev 1-1

Ruud 1-1

Norrie 0-1