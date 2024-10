Tsitsipas litiga con l’arbitro e ferma la partita con un attonito Medvedev: “Perché mi fai questo?”

video suggerito

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti del torneo di Shanghai, dove sfiderà nei quarti di finale ancora una volta Daniil Medvedev. Il tennista russo è uscito vincitore del match con Stefanos Tsitsipas. I due sono tornati amici e si sono salutati cordialmente prima dell'incontro. Durante il match c'è stato un momento di tensione forte tra il giocatore greco e l'arbitro, con Tsitsipas che ha chiamato anche il supervisor.

Tsitsipas e l'arbitro discutono ferocemente a Shanghai

Medvedev vince il primo set al tie-break, nel secondo Tsitsipas parte meglio, fa subito il break ma nel quarto gioco si scompone, si disunisce e litiga con il giudice di sedia dopo aver commesso una violazione di tempo – ‘irregolarità' che i tennisti commettono, l'ultimo era stato Tiafoe che ha poi perso la testa. Il greco si rivolge all'arbitro che a suo dire ha fatto partire il cronometro troppo presto: "Amico, perché mi fai questo". L'arbitro risponde: "L'orologio si avvia automaticamente". Tsitsipas non sente ragioni e prosegue. L'arbitro a muso duro continua: "Ascolta e basta. Potrebbe essere utile se ascolti. L'orologio parte automaticamente. Non ho alcun controllo su questo". Mentre Medvedev era lì, dalla sua parte di campo, attonito, che guardava la scena provando a capire come sarebbe evoluta.

Dopo il break di Medvedev la lite continua

A quel punto Tsitsipas la spara un po' grossa: "Ma perché ce l'avete così tanto con me? Gli ultimi mesi sono stati terribili. Non capisco cosa vi sia preso". Il giudice di sedia afferma la sua neutralità: "Non è una dichiarazione corretta. Non sono contro di te o di nessun altro". Il greco continua: "Sei sicuro?". L'arbitro non si fa problemi e continua: "In quel servizio sei stato troppo lento. Devi guardare l'orologio. Devi continuare a guardare l'orologio e tenere il passo".

Si torna a giocare, il tennista greco commette doppio fallo, annulla una palla break ma perde la battuta e si arrabbia di nuovo: "Il mio problema è il doppio fallo. Questo è il problema. Non hai mai giocato a tennis in vita tua? Sembra che tu non abbia la minima idea di tennis. Il tennis è uno sport fisico. Abbiamo bisogno di tempo laggiù. Mostrate un po' di compassione. Non stiamo lanciando freccette". Poi richiede il supervisor, non cambia nulla. Medvedev vince in due set.