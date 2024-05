Tsitsipas e Paula Badosa sono tornati insieme: “Mi ha chiesto un incontro, lì mi sono reso conto”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono tornati insieme. I due tennisti, che avevano iniziato a frequentarsi a maggio 2023, si erano infatti lasciati a maggio di quest'anno, dopo appena un anno. La love story più famosa del tennis sembrava essere arrivata subito al capolinea e invece è stato lo stesso tennista greco a spiegare il ritorno di fiamma con la spagnola. Insieme prima a Monte-Carlo e poi a Parigi – nonostante avessero spiegato di essersi presi una pausa – i due ora sono tornati a fare coppia come sottolineato dallo stesso Tsitsipas.

"Stiamo insieme – ha detto a SDNA – Spiegherò perché alcune persone inventano storie diverse su di noi. Non che mi importi, ma penso che la gente non dovrebbe prenderla in questo modo. Paula non ha fatto niente di male, e nemmeno io ho fatto niente di male. È stato difficile per noi stare separati e anch'io stavo attraversando dei momenti difficili". Tsitsipas spiega cosa sia successo in questi mesi: "È stato difficile per noi stare separati, stavo attraversando dei momenti difficili – racconta – Sentivo la pressione del mio lavoro, mi sembrava una montagna unire queste due cose e ho deciso di prendermi una pausa".

Ora però tutto sembra essere tornato alla normalità. Tsitsipas ha dunque smentito le voci di possibili controversie tra le famiglie per la loro relazione e ha spiegato ancora: "Dopo due-tre settimane ho capito che è una persona che mi ha supportato molto e quando ha provato a parlarmi durante un incontro ho sentito quanto sia intenso l'amore che abbiamo l'uno per l'altro – aggiunge – Mi sono reso conto che questo rapporto che ho con Paula è completamente diverso da qualsiasi altro rapporto che ho avuto in passato, sento che lei è la mia persona e ci capiamo".

La coppia più popolare del tennis dunque torna sui suoi passi ricucendo la rottura di qualche settimana prima. "Questo dà più valore a tutto ciò che faccio e la voglio al mio fianco il più spesso possibile. Quindi sì, ci siamo rimessi insieme e siamo in un buon momento". Il tennista greco ha dunque voluto una volta per tutte spegnere sul nascere ogni possibile supposizione sul suo rapporto con Paula Badosa aprendo un nuovo capitolo della loro storia d'amore che aveva appassionato sin da subito tutto il mondo del tennis.