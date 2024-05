Badosa e Tsitsipas si sono lasciati, finisce la love story del tennis: “Lo abbiamo deciso da amici”

video suggerito

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa non stanno più insieme. È ufficiale la rottura della coppia più popolare del mondo del tennis. La giocatrice spagnola, un po' a sorpresa, con una delle sue storie di Instagram ha formalizzato la separazione con il collega greco al quale era legata da un anno. Nessuna replica da parte di Stefanos, che per ora ha preferito il silenzio.

Mentre quest'ultimo si è lasciato immortalare nelle scorse ore allo stadio, Paula su Instagram ha scritto: "Dopo attente riflessioni e molti momenti preziosi insieme, Stefanos e io abbiamo deciso di separare le nostre strade in modo amichevole. Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e di apprendimento e ora, come amici con grande rispetto, abbiamo deciso di continuarlo ciascuno per conto nostro".

Una considerazione anche per smentire le voci relative ai rapporti non graditi con i familiari, e con le cattive acque tra Badosa e i genitori di Tsitsipas alimentate dai rumours social degli scorsi mesi: "Apprezziamo il sostegno dei nostri amici, della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Mentre ci muoviamo verso questo nuovo capitolo dei nostri amori, continuiamo ad augurarci il meglio in tutti i nostri sforzi".

I due hanno iniziato a frequentarsi nel maggio 2023 e sono usciti allo scoperto, dopo che la spagnola ha fatto capolino sugli spalti durante i match di Stef. A quanto pare la rottura è arrivata prima di Madrid, torneo in cui i due sono arrivati come single. L'ultima volta che i due tennisti sono stati visti insieme è stato durante il Miami Open, successivamente poi hanno preso strade diverse: Stefanos si è tolto la soddisfazione di vincere a Montecarlo, arrivando in finale a Barcellona. Sfortunata Badosa alle prese con i soliti infortuni. Ora una nuova vita nel circuito, ognuno per la propria strada.