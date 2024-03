Tsitsipas in imbarazzo davanti alla fidanzata Paula Badosa: “Attento a cosa dici o dormi sul divano” Spettacolo a Indian Wells in occasione di un torneo di doppio di esibizione, la coppia formata da Badosa e Tsitsipas si è lasciata andare ad uno show dopo il match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa che inizino le partite ufficiali a Indian Wells è tempo di esibizioni. È andato in scena, sui campi in cemento del BNP Paribas Open, un torneo di beneficenza di doppio misto. Al "Tie Break Tens" hanno partecipato anche Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa che hanno provato a confermare anche in campo, il feeling della vita di tutti i giorni. E per i fidanzati più celebri del mondo del tennis, non sono mancati i momenti esilaranti.

Il greco e la spagnola si sono ben disimpegnati, dimostrando una buona complicità anche con la racchetta. Si sono tolti per esempio la soddisfazione di superare il sodalizio tutto polacco formato da Swiatek e Hurkacz per 10-2. Entusiasmo alle stelle dopo il successo, e intervista di rito in campo che si è rivelata uno spettacolo.

Infatti una domanda del padrone di casa a Tsitsipas ha dato il la ad un momento esilarante. "Allora, Stefanos, com'è stata l'esperienza di giocare con questa superstar?", questo il quesito per il greco che è sembrato quasi imbarazzato. Tra il serio e il faceto allora Stef ha risposto: "È una domanda trabocchetto a cui è difficile rispondere".

Leggi anche Sinner è già a Indian Wells e a sorpresa si allena con il direttore del torneo

A questo punto ecco entrare in scena la sua fidanzata che, dopo aver rubato il microfono, ha minacciato simpaticamente il suo compagno di doppio e di vita: "Dipende da cosa rispondi, forse stasera dormirà sul divano". Una battuta che ha scatenato la risata di tutti, compreso quella di Tsitsipas che è stato allo scherzo. Comunque per non correre rischi, il giocatore greco ha chiosato così: "La verità è che ci siamo divertiti moltissimo". Lieto fine dunque per gli Tsidosa che hanno poi perso in finale contro Shelton e Navarro per 10 a 8.

Ora è ancora tempo di scherzare poi nelle prossime ore si farà sul serio con i due che avranno i riflettori puntati nel singolare. Badosa dopo il ritiro per l'ennesimo infortunio, torna a giocare con grandi aspettative. Tsitsipas pronto al riscatto dopo un inizio di stagione difficile, con il risultato più importante delle semifinali di Los Cabos.