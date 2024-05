video suggerito

Perché Badosa e Tsitsipas si sono lasciati: "Era la persona giusta, ma nel momento sbagliato" Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas sono stati assieme per un anno, ora si sono lasciati. La tennista spagnola a Roma ha parlato della rottura e ha spiegato perché si sono lasciati lei e il giocatore greco.

A cura di Alessio Morra

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas per un annetto scarso sono stati la coppia più bella e nota del tennis. Due giocatori di alto livello insieme anche nella vita privata, è accaduto già, ma non è qualcosa di abituale. Ora però la coppia nella vita privata non esiste più. I due hanno annunciato l'addio qualche giorno fa e da Roma la tennista spagnola ha parlato del giocatore greco, e lo ha fatto usando parole splendide.

Era giugno, c'era il Roland Garros, quando la spagnola e il greco hanno iniziato a lasciare degli indizi sui social. Foto che hanno fatto capire ai loro fan che era nata una coppia, in realtà già da qualche settimana. Una coppia nota che ha descritto per mesi la propria storia sui social, poi più nulla prima della notizia: Paula e Stefanos si sono lasciati.

Entrambi sono a Roma, dove hanno obiettivi importanti ma diversi. Perché lei vuole tornare a vincere e soprattutto vuole stare bene fisicamente, i problemi fisici la attanagliano da oltre un anno, lui invece cerca il bis dopo il trionfo a Monte Carlo. Ma è inevitabile parlare di sentimenti, di amore. Paula Badosa dopo aver sconfitto Mirra Andreeva nel primo turno ha risposto a una domanda sul perché della rottura e ha detto chiaramente come stanno le cose.

Parole belle per l'ex fidanzato, che è arrivato nel momento sbagliato, ma che resta una persona meravigliosa: "Stef è la persona giusta, una persona eccezionale ma il momento è sbagliato per entrambi. Abbiamo sempre un ottimo rapporto. È un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. So che è lo stesso da parte sua. Ho tanto sostegno da parte di tutti: la mia famiglia, la mia squadra, i miei amici. Sento anche il sostegno della sua squadra e della sua famiglia. Sono stati tutti di grande supporto per entrambi. Alla fine non è successo niente di male. È semplicemente la vita. So che continueremo a vederci nel tour. Abbiamo le nostre carriere. Le nostre cose, meglio separare i due mondi. Mi ricorda molto la storia di Maria Sharapova e Grigor Dimitrov. A volte incontri la persona giusta ma forse nel momento sbagliato. È un po’ così".

E non ha escluso una possibile riconciliazione in futuro: "Quando eravamo fantastici, il rapporto era fantastico. Ogni relazione è diversa ma ho ricordato la storia Monfils e Svitolina che si sono lasciati per un certo periodo e ora stanno insieme".