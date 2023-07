Trevisan colpita in pieno a gioco fermo da Noha Akugue ad Amburgo: la prende col sorriso Trevisan sconfitta ad Amburgo dalla giovane Noha Akugue. Non è mancato un momento di tensione per una pallinata della giocatrice tedesca.

A cura di Marco Beltrami

Martina Trevisan è stata sconfitta nei quarti di finale del torneo WTA di Amburgo dalla sorprendente tedesca Noha Akugue. La numero 207 della classifica si è imposta in tre set, ottenendo il risultato più prestigioso della sua giovane carriera. Non è mancato anche un momento di tensione quando la tedesca ha colpito la nostra atleta.

Le cose non si erano messe bene dunque per la giovane tennista tedesca che sotto di un set, stava rischiando di far scappare la giocatrice italiana anche nel secondo parziale. Sul punteggio di 3-3, Noha Akugue ha infilato un game terribile al servizio perdendo in poco tempo tre punti di fila. Dopo il terzo errore, la classe 2003 di Reinbek si è lasciata andare ad un gesto di stizza. A scambio concluso Noma ha colpito lo stesso una pallina che Trevisan aveva mandato dalla sua parte nonostante fosse fuori.

Tutta la rabbia concentrata su quel colpo per la tedesca che ha centrato in pieno la sua avversaria con un dritto molto forte. Trevisan dall'altra parte del campo fortunatamente non si è distratta e quindi ha visto arrivare il colpo involontario di Noha Akugue. Con un riflesso Martina si è protetta senza però riuscire a evitare l'impatto nella parte alta delle gambe. Nessuna conseguenza degna di nota per l'azzurra.

Una situazione che ovviamente ha infastidito la giocatrice italiana che dopo aver guardato spazientita l'avversaria, si è girata verso il suo angolo lasciandosi andare ad un sorriso beffardo. Le telecamere non hanno immortalato la reazione di Noha Akugue quindi non sappiamo se si sia scusata o meno. Nessun provvedimento disciplinare, stranamente, per la tedesca che non ha ricevuto il classico warning. Proprio in questa stagione sono arrivate stangate per molto meno, anche in situazioni nettamente involontarie.

Questa situazione comunque ha alimentato un certo nervosismo, che si è palesato poi anche al termine della sfida vinta dalla giovane outsider. Al momento dei saluti, Trevisan ha scambiato un cinque gelido senza nemmeno quasi guardare la vincitrice che di lì a poco si è sciolta in lacrime.