Tiafoe vince in Laver Cup e in un momento di esaltazione dice: “Mi sentivo Roger Federer” Il tennista americano per la prima volta, dopo cinque sconfitte consecutive, ha battuto Medvedev. Dopo il successo in Laver Cup Tiafoe ha rilasciato una divertente intervista nella quale ha detto che da un certo punto in poi si è sentito Federer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Laver Cup è una competizione ancora giovane, ma che ha già la sua storia. I tennisti americani sono quelli che sembrano tenerci di più e lo hanno mostrato in più occasioni. Frances Tiafoe ha regalato un successo pesante al Team World, nel primo incontro della seconda giornata a Berlino, e dopo la partita con un sorriso coinvolgente ha fatto ridere tutti citando nientemeno che Roger Federer, presente sulle tribune.

Grande equilibrio nella Laver Cup 2024

Il regolamento della Laver Cup è semplice. I punti non hanno tutti lo stesso peso. Le partite della prima giornata valgono un punto, quelle della seconda due. Motivo per il quale alcuni big sono stati tenuti a riposo al venerdì. Medvedev, numero 5 della classifica ATP, è stato schierato da capitan Borg nel primo incontro contro Frances Tiafoe, scelto da John McEnroe. Una scelta quella di Borg che pareva vincente alla luce anche dei cinque precedenti, tutti vinti dal russo che dopo il primo set pareva padrone dell'incontro.

Tiafoe sfata il tabù Medvedev

E invece nel secondo set la partita si ribalta. Tiafoe fa il break, prende in mano la sfida e capisce di poter vincere per la prima volta contro Medvedev, che soccombe nella seconda partita. Il terzo set si decide con il super tie-break, che l'americano vince nettamente: 10 a 5. Non c'è storia, vittoria e due punti per il Team World, che si porta sul 4-2.

L'americano cita Federer e fa ridere tutti

Quando l'incontro termina Tiafoe è felicissimo. Lo è per sé stesso, per i punti portati alla squadra e per aver sfatato un tabù. Si è sentito quasi imbattibile, si è sentito un'altra persona, anzi un altro tennista e sorridendo a bordo campo nell'intervista a caldo ha detto: "Non avevo mai battuto Daniil prima, quasi non ci credo. È stato pazzesco, dopo il secondo set mi sentivo come se fossi Roger Federer, onestamente". Il pubblico di Berlino ha sorriso, Roger pizzicato dalle telecamere. Di sicuro una sensazione unica per Tiafoe.