Thiem invita Federer, Nadal e Djokovic alla festa d’addio: non gli rispondono ma gli fanno una sorpresa Dominic Thiem a 31 anni ha deciso di ritirarsi dal tennis. Il suo addio ufficiale ci sarà a Vienna, dove giocherà un set con Zverev prima di lasciare. L’ex numero 3 ATP aveva invitato pure Federer, Nadal e Djokovic, i tre totem del tennis non gli hanno risposto perché volevano fargli una sorpresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dominic Thiem ha deciso di lasciare il tennis e lo farà nel giorno che precede il via del torneo di Vienna, appuntamento di casa. L'austriaco si è ritirato a 31 anni. Ci ha provato a ripartire dopo un serio infortunio al polso, ma è stato un calvario. Tre anni complicatissimi tra tentativi di rientro e amarissime sconfitte, ora basta. A Vienna gli stanno organizzando una grande festa. Lui ha invitato anche Federer, Nadal e Djokovic, che sono stati i suoi grandi rivali per un lungo periodo, ma nessuno di loro ha risposto all'invito. Una scelta tattica, furba, scaltra, intelligente, quella dei tre miti del tennis, che gli hanno inviato un meraviglioso video durante un evento il "Lotterien Sporthilife Gala Lifetime Achievement Award", dove è stato celebrato il tennista austriaco

La splendida carriera di Thiem: 4 finali Slam e numero 3 ATP

Thiem è stato un osso duro da battere per chiunque per diversi anni. Ha avuto una carriera eccezionale: 17 titoli ATP, il successo agli US Open del 2020 quello più importante, è vero che mancavano i tre big, ma uno Slam è sempre uno Slam. Due finali al Roland Garros – perse entrambe con Nadal – una finale agli Australian Open e due alle ATP Finals. In classifica è arrivato fino al numero 3.

L'infortunio al polso che lo ha portato al ritiro

Insomma una carriera eccezionale che a grandi livelli, però, per sua sfortuna si è fermata molto presto. Perché nel 2021 è arrivato un brutto infortunio al polso, dal quale di fatto non si è più ripreso. Uno stop lungo, poi una sfilza di tentativi di ripresa, tutti falliti prima della decisione più sofferta per ogni atleta. L'addio all'attività.

La festa d'addio di Thiem a Vienna

Lo celebrerà con tutti i crismi e lo farà nel giorno che precede l'avvio ufficiale del torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 21 al 27 ottobre. Thiem scenderà in campo per giocare un set con Alexander Zverev, l'avversario che batté in quella finale degli US Open. Sugli spalti ci saranno tanti amici, e tanti tennisti, a rendergli omaggio. Di sicuro sarà un momento molto forte per lui, anche toccante.

La sorpresa di Nadal, Djokovic e Federer

Aveva invitato anche Federer, Nadal e Djokovic, ma nessuno di loro probabilmente ci sarà considerato che non ha nemmeno risposto all'invito. Lui che con i big – 3 ha un record eccezionale, complessivamente di 17 vittorie e 19 sconfitte. Bilancio positivo con Roger, negativo di poco con Djokovic e con Nadal, che ha dovuto sudare per batterlo anche sulla terra. Queste le parole di Thiem ai media austriaci: "Io ho invitato Roger, Rafa e Novak alla mia festa d'addio, ma nessuno di loro mi ha ancora risposto".

Tre furbacchioni, oltre che tre campionissimi. Perché Roger, Rafa e Novak non hanno risposto a Thiem ma gli hanno inviato un video, che ha commosso il giocatore austriaco, che ha ascoltato parole meravigliose da parte di Nadal, Djokovic e Federer che lo hanno onorato e omaggiato.