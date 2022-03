Tennis, ATP Miami: Sinner si ritira nel primo set contro Cerundolo ed esce tra i fischi Il tennista italiano dopo una ventina di minuti alza bandiera bianca: stringe la mano l’avversario e all’arbitro, abbandona il campo tra i fischi di disapprovazione del pubblico. Perché si è ritirato? Non a causa di un malore ma di un altro problema. fisico In semifinale agli ATP di Miami ci va il sudamericano.

Jannik Sinner costretto al ritiro nella sfida contro Francisco Cerundolo sul punteggio di 1-4, con il quinto game perso addirittura a zero. Il campanello d'allarme era già scattato, l'esito del parziale è stato un segnale chiaro: non aveva più la forza di proseguire. È durata pochissimo la partita per il tennista azzurro che alza bandiera bianca presto e dopo nemmeno un'ora di gioco si ferma nei quarti di finale del Master 1000 ATP di Miami. Passano venti minuti e sono sufficienti perché il talento italiano prenda la decisione che spiazza tutti: stringe la mano l'avversario e all'arbitro, abbandona il campo tra i fischi di disapprovazione del pubblico.

Il motivo? Non ha chiesto nemmeno l'intervento del fisioterapista o del medico. Evidentemente ha avvertito che il problema accusato gli avrebbe impedito di lottare alla pari cedendo all'argentino il passo e l'accesso alla semifinale degli ATP di Miami. Nessun malore, secondo quanto si è appreso a bloccarlo sarebbero state le vesciche ai piedi. Un fastidio e un dolore che lo hanno bloccato, confermato anche dall'andatura leggermente claudicante palesata quando ha raccolto la sua roba e s'è diretto verso gli spogliatoi. "Non mi ero accorto di nulla – la prima reazione di Cerundolo -. Sul 3-1 ho visto che si era piegato un attimo, ma credevo fosse solo stanchezza". Toccherà a lui sfidare Alexander Zverev o Casper Ruud per sognare la finale e il titolo.

(in aggiornamento)