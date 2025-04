video suggerito

Straordinario Arnaldi, batte Djokovic in 2 set all'ATP Madrid: "Un sogno che s'avvera contro il mio idolo" Matteo Arnaldi ha battuto 6-3, 6-4 Novak Djokovic all'ATP Madrid, accedendo al 3° turno dove incontrerà domenica il bosniaco Dzumhur. "Lo vedevo da bambino in TV, oggi è stato tutto perfetto. All'inizio ero tesissimo, poi mi sono calmato"

A cura di Alessio Pediglieri

Matteo Arnaldi ha battuto in due set, Novak Djokovic al Mutua Madrid Open 2025 riuscendo a gestire il primo e chiudendo il match nel secondo (6-3, 6-4) qualificandosi così per il 3° turno del Masters di Madrid: "È il mio idolo. Lo è sempre stato", ha detto nell'immediato post vittoria. Per Djokovic, che era testa di serie n.4 in tabellone, continua il periodo nero sulla terra battuta dove, prima di oggi, aveva rimediato una brutta eliminazione al primo turno di Monte Carlo. Arnaldi ora sfiderà il bosniaco Dzumhur, domenica.

Le parole di Arnaldi nell'immediata post vittoria: "Il mio idolo, un sogno che si avvera"

"Ero felice di poter giocare con Novak perché non l'avevo mai fatto prima, mi sono allenato con lui solo una volta" Queste le prime dichiarazioni di un felicissimo Matteo Arnaldi che si è preso una prestigiosa vittoria contro l'ex numero 1 al mondo. "Giocare con lui in un momento come questo è stata già una vittoria per me. Non è al suo meglio. Sono sceso in campo per cercare di giocare il mio miglior tennis e vincere. Sono felice, è un sogno che si avvera ma in questo momento, non so nemmeno io cosa dire. All'inizio ho cercato di ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare, evitando di farmela sotto. Poi mi sono calmato" ha continuato Arnaldi. "Ora devo rivedere questa partita, vedo Novak in tv da quando ero bambino. E' stato tutto perfetto"

Arnaldi si ripete a Madrid: seconda vittoria in carriera su un Top5 del ranking

Il momento chiave della vittoria di Arnaldi sulla rossa di Madrid è stati tra il settimo e l'ottavo game nel corso del secondo set, in cui l'azzurro è riuscito a ottenere il break, recuperando da un clamoroso 0-40 per Djokovic nel gioco successivo. Per Arnaldi si tratta della seconda vittoria su un Top-5 in carriera, con Novak attualmente 5° nel ranking, visto che la prima era arrivata contro Casper Ruud, due anni fa con il norvegese che ricopriva la posizione n.4. Anche allora, come oggi, il successo era arrivato al secondo turno del Mutua Madrid Open.