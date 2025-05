video suggerito

Stearns stremata contro Osaka agli Internazionali di Roma: "Cercavo solo di non vomitare" L'americana è uscita letteralmente distrutta dal campo, a fine gara lo ha ammesso in diretta tv confessando il calvario vissuto per battere la giapponese: "Mi sono spinta al limite".

Peyton Stearns è uscita stremata dalla sfida contro Naomi Osaka agli Internazionali di Roma. L'americana zoppicava vistosamente per i crampi, complice stress e fatica per lo sforzo psico-fisico sopportato ha vomitato appena è tornata alla sua postazione.

Nemmeno il tempo di sedersi, che s'è diretta subito nei pressi dei cestini: ne ha aperto uno e ha rimesso. Ha accusato conati anche in campo ma è riuscita a resistere, a stare in partita, ad arrivare fino in fondo dopo quasi 3 ore di match. Il tie break che le ha regalato la qualificazione le ha sottratto le energie residue: ha rimontato l'avversaria, ribaltato l'inerzia dei punti e vinto. Poi è stata male.

La confessione di Stearns a fine gara, letteralmente distrutta dalla fatica

Stearns, numero 42 al mondo, ce l'ha fatta (imponendosi 6-4, 3-6 e 7-6) e ha eliminato la nipponica (48ª) ma passare ai quarti di finale del torneo Wta 1000 nella Capitale l'ha letteralmente distrutta. Il caldo ha fatto il resto come lei stessa ha spiegato poco dopo la conclusione dell'incontro.

"Credo che nel tie-break stessi solo cercando di non vomitare in mezzo al campo – ha spiegato l'americana -. Non mi sentivo del tutto a posto". Cosa abbia provocato quella strana sensazione di nausea e di torpore è chiaro. "Mi sono spinta al limite. Non credo di essermi spinta così oltre da un po'…", trasformando in straziante una vittoria comunque meritata.

L'andamento della partita aiuta a comprendere le difficoltà di Stearns, costretta a disputare una gara sempre sotto pressione e con la costante necessità di rimontare. Ha perso il primo servizio ma è riuscita a rimediare con due break di fila. Ha perso ancora una volta il servizio ma se l'è cavata salvando ben 5 palle break nel set successivo: una reazione di carattere che le ha permesso di trascinare il duello con Osaka fino al tie-break durante il quale, ormai esausta, ha dato tutto per prevalere.

L'americana adesso attende la sua avversaria nei quarti di finale: sfiderà l'ucraina Elena Svitolina (14ª al mondo) che ha superato l'altra statunitense, Danielle Collins (6-4, 6-2). È la seconda volta che Stearns raggiunge i quarti di finale di un evento WTA 1000: l'anno scorso ci è riuscita in Canada.