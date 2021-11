Sonego non sbaglia e batte Mejia, Italia super in Coppa Davis: 1-0 sulla Colombia Lorenzo Sonego vince e si porta a casa il primo punto prezioso per l’Italia in Coppa Davis contro la Colombia. Il tennista azzurro ha battuto in rimonta Mejia in tre set.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lorenzo Sonego vince e si porta a casa il primo punto prezioso per l'Italia in Coppa Davis contro la Colombia. Il tennista azzurro ha battuto in rimonta Mejia, numero 275 del mondo, capace comunque di mettere in grande difficoltà il nostro numero 2 (27 del ranking) per circa un'ora e mezza. Sonego però ha saputo reagire battendo poi il suo avversario in tre set 6-7(5) 6-4 6-2 nonostante il brutto primo parziale perso al tiebreak. Adesso tocca a Sinner che ora ha la chance per portare l'Italia ai quarti di finale di lunedì, sempre a Torino, contro Croazia o Ungheria.

(in aggiornamento)