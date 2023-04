Sonego ha cuore e classe, annulla 4 matchpoint e batte Humbert a Montecarlo: sfiderà Medvedev Lorenzo Sonego è al secondo turno del torneo 1000 di Montecarlo. Sonego ha vinto un match in modo incredibile. Il tennista italiano ha annullato 4 matchpoint a Humbert e ora sfiderà Medvedev.

A cura di Alessio Morra

Dopo Matteo Berrettini anche Lorenzo Sonego ha raggiunto il secondo turno del torneo 1000 di Montecarlo. Il tennista piemontese ha vinto un match incredibile con il francese Humbert. Era con le spalle al muro, ma è riuscito a prevalere dopo tre ore di gioco, dopo aver cancellato la bellezza di quattro matchpoint. Sonego mercoledì affronterà il numero 4 ATP Daniil Medvedev.

Era nettamente favorito Sonego, ma Humbert forte anche dei due match di qualificazioni vinti parte molto meglio e rapidamente incamera il primo set, con il punteggio di 6-3. Il secondo set è equilibratissimo, l'italiano sembra sull'orlo della sconfitta, ma con un guizzo nel finale riesce a mettere l'incontro in parità: 7-5 Sonego.

Il terzo set è incredibile. L'italiano perde subito il servizio e deve inseguire. Humbert sul 5-4 serve per il match e sul 40-15 si procura i primi due matchpoint. Sonego, anche caricato dal pubblico, riesce ad annullare il primo, poi con una magia ne annulla un altro. Di matchpoint Humbert ne ha quattro in totale e vengono tutti cancellati. Sonego è magico quando chiude in modo fenomenale un punto durato un'infinità.

5-5, poi l'azzurro tiene il servizio e dopo aver tenuto la battuta in un amen manda in tilt l'avversario e vince anche il terzo set con il punteggio di 7-5. Tre ore di gioco, di battaglia, ma con gli ultimi dieci minuti che non dimenticheranno tanto facilmente né l'uno né l'altro. Spettacolo vero a Montecarlo.

Ora Sonego sfiderà Medvedev, che essendo una delle prime otto teste di serie non ha disputato il primo turno. Gli italiani ai sedicesimi sono già tre, che saranno tutti in campo mercoledì. In programma anche Berrettini-Cerundolo e Sinner-Schwartzman.