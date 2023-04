Il tabellone dell’ATP Montecarlo 2023 di tennis: Sinner già nei quarti può sfidare Djokovic Domenica 9 aprile inizia il torneo 1000 di Montecarlo. Mancano Alcaraz e Nadal. In tabellone Musetti, Sonego, Berrettini e Sinner che sono tutti dalla parte di Djokovic, testa di serie numero 10.

A cura di Alessio Morra

È stato sorteggiato il tabellone del 1000 di Montecarlo. Il torneo del Principato inizierà il giorno di Pasqua domenica 9 aprile e terminerà domenica 16 aprile, quando si disputerà la finale. Fabio Fognini a causa di un infortunio alla caviglia rimediato a Estoril ha dovuto restituire la wild card. Nel tabellone ci sono Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego, che ha ricevuto una wild card. Sinner, Musetti e Berrettini sono nella parte alta del tabellone. Djokovic è la testa di serie numero 1. Hanno dato forfait Nadal, vincitore 11 volte di questo torneo, e Carlos Alcaraz. Il Rolex Montecarlo Masters si potrà seguire integralmente su Sky, che manderà in onda il torneo in diretta TV. Il prestigioso appuntamento tennistico si può seguire anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Il tabellone del Montecarlo Masters di tennis: comment sugli italiani

Poteva andare meglio, onestamente, ai tennisti italiani. Perché tutti e quattro sono nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Djokovic, che pare pronto a farla da padrone anche nel Principato. Sinner non gioca il primo turno ed esordirà con il vincente di Schwartzman-Goffin, due giocatori in crisi, poi negli ottavi per classifica Hurkacz. E nei quarti ci sarebbe l'incrocio con Djokovic, che al terzo turno potrebbe sfidare Musetti, che già in avvio, però, tremerà con l'ostico serbo Kecmanovic.

Sonego invece sfiderà un qualificato lunedì e nel secondo turno, se passerà, se la vedrebbe con Medvedev, giocatore caldissimo, ha vinto quattro tornei nel 2023, l'ultimo a Miami, ma che non ama la terra rossa. Berrettini è collocato nell'ultimo quarto. Esordio favorevole con l'americano Cressy. Sarà una sfida tra battitori. Poi Norrie o Cerundolo. Rune l'altra testa di serie importante.

Leggi anche Tabellone Champions League 2022/23: il calendario delle partite dei quarti

La parte bassa invece è presidiata dal due volte campione di Montecarlo Tsitsipas che però non è in buone condizioni. Dal suo lato ci sono Fritz, Rublev e Ruud. Si può dire che è davvero caccia aperta.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Le qualificazioni si disputano sabato 8 e domenica 9 aprile, giorno in cui sul Campo Centrale del Montecarlo Country Club si terranno anche delle partite del primo turno del tabellone principale. I trentaduesimi si svilupperanno su tre giorni, tra martedì e mercoledì si terranno gli incontri del secondo turno, mentre giovedì 13 si giocheranno tutti gli ottavi di finale, poi quarti, semifinali e finale nel weekend.