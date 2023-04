Sinner, Berrettini e Musetti oggi agli ottavi dell’ATP Montecarlo 2023: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi dei tennisti italiani al torneo ATP Montecarlo 2023. Il programma degli ottavi di finale del Masters 1000 vede giocare Sinner, Musetti e Berrettini. Sono loro gli ultimi italiani rimasti in gioco dopo l'eliminazione di Sonego contro Medvedev e di Luca Nardi. Sinner giocherà contro Hurkacz alle ore 11, mentre Musetti sfiderà la testa di serie numero 1 Djokovic non prima delle 15. A chiudere Berrettini-Rune, non prima delle 16:30. Nel tabellone dei quarti di finale possibile sfida tra Sinner e Djokovic. Diretta TV e streaming su Sky, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Hurkacz oggi in TV e streaming: l'orario della partita

Dove vedere in TV Sinner-Hurkacz? La partita degli ottavi di finale a Montecarlo è in orario alle ore 11 sul campo centrale Ranieri III. Sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (205). La diretta streaming di Sinner Hurkacz sarà garantita grazie all'app Sky Go, utilizzabile anche su smartphone, tablet e computer. Possibile comprare anche il singolo biglietto della partita sulla piattaforma live on demand NOW.

Dove vedere in TV Musetti-Djokovic a Montecarlo, orario e diretta streaming

Musetti-Djokovic è il terzo match di oggi a Montecarlo in programma sul campo centrale. Orario d'inizio non prima delle 15 anche se la sfida potrebbe slittare se le partite che si giocheranno prima si prolungheranno più del dovuto. Diretta TV sui canali Sky, Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (205), mentre lo streaming sarà visibile sull'app Sky Go. Si può comprare anche l'evento su NOW.

Berrettini-Rune in diretta TV a Montecarlo, dove vederla

Berrettini-Rune si giocherà oggi non prima delle 16:30 sul campo dei Principi. La partita tra il tennista italiano e quello danese, come le altre sarà trasmessa in TV su Sky, con diretta streaming affidata a Sky Go. Possibilità di acquistare l'evento su NOW.

0