Sinner-Musetti oggi ai quarti dell’Atp Montecarlo, dove vederla in TV e diretta streaming: l’orario di inizio

Jannik Sinner oggi affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Montecarlo il terzo torneo 1000 del 2023. La partita si disputerà alle ore 19 di domenica 2 aprile. Il derby tra Sinner e Musetti sarà trasmesso in TV e streaming in esclusiva su Sky.

Sinner è caldissimo, in questo momento è il numero 3 della Race, dopo aver battuto Schwartzman ha sconfitto con una rimonta straordinaria Hurkacz, a cui ha annullato un matchpoint. Musetti ha ottenuto tre successi a Montecarlo e il terzo non lo dimenticherà mai, perché ha sconfitto in tre set il numero 1 ATP Djokovic. Sinner-Musetti è un match che vale tanto. Perché chi passerà si qualificherà per le semifinali. Il vincente troverà uno tra Medvedev e Rune.

ATP Montecarlo, a che ora gioca Sinner contro Musetti orario e programma

La partita tra Sinner e Musetti è in programma come quarto incontro sul campo centrale del Country Club di Montecarlo. Quindi è complicato effettuare una previsione. Ma pare impossibile pensare che i due italiani scendano in campo prima delle 17:30. L'orario d'inizio potrebbe comunque slittare.

Dove vedere Sinner-Musetti in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Musetti in diretta TV? L'incontro dei quarti del torneo di Montecarlo si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match non sarà visibile in chiaro in alcun modo. La diretta streaming di Sinner-Musetti sarà ovviamente disponibile sia su Sky Go che su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono grandi amici, giocano assieme in Coppa Davis e si sono allenati decine di volte assieme. Ma di confronti diretti ce ne sono pochi, almeno ufficiali. Esattamente uno: la semifinale di Anversa 2021. Vinse Sinner 7-6 6-2. Il giorno successivo batte in finale Schwartzman, che ha già eliminato in questo torneo.

