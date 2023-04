Berrettini torna al successo, un raggio di sole a Montecarlo: battuto Cressy e ora sfiderà Cerundolo Matteo Berrettini ha battuto Cressy e si è qualificato al secondo turno del 1000 di Montecarlo. Bel successo dell’italiano, che mercoledì affronterà Cerundolo.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini torna a vincere. Il tennista italiano torna a conquistare il successo in un torneo ATP. A Montecarlo il romano ha battuto in due set l'americano Cressy. Un'iniezione di fiducia per il giocatore romano che mercoledì affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, che ha eliminato il britannico Norrie (testa di serie numero 10).

Mesi complicati, durissimi, nei quali, oltre alla mancanza di risultati, e alla progressiva perdita di posizioni in classifica, Berrettini ha dovuto sopportare pure le tante parole dure e (sin troppo) severe a riguardo della sua vita privata. A Montecarlo finalmente è tornato a vincere il giocatore italiano che si è scrollato di dosso le scorie di questi mesi negativi battendo agevolmente Cressy, giocatore poco adatto onestamente al rosso, ma comunque difficile da affrontare in virtù del suo poderoso servizio.

Primo set equilibrato, fino al 3-3, poi Berrettini cambia marcia e chiude 6-3. Poi due break in fila e il romano vola sul 4-0. La partita praticamente finisce lì. E si chiude materialmente dopo un'ora e ventisei minuti. Dopo aver ritrovato il successo, che è anche il primo in carriera nel Principato, Berrettini disegna un sole sulla telecamera. Quindi, questo successo sì che rappresenta un raggio di sole.

Le parole a caldo di Berrettini: "Sono contento, è un torneo a cui tengo particolarmente. Sono contento perché sono stato bene in campo, ci sono tanti tifosi italiani e mi fa piacere per loro. Sono nato sulla terra e spero di fare una stagione positiva sulla terra. La voglia c'è, il fisico anche. Avanti così. I risultati arriveranno".

Berrettini, che aveva vinto partite ufficiali solo nell'ATP Cup a inizio gennaio, riprende la retta via, ora avrà modo di rifiatare, di allenarsi e poi mercoledì scenderà in campo contro Cerundolo. Mercoledì toccherà pure a Jannik Sinner, che sfiderà Schwartzman o Goffin. Mentre martedì nel primo turno saranno ben tre gli italiani a giocare: Sonego affronterà Humbert, Musetti invece Kecmanovic, il giovane Nardi se la vedrà con il monegasco Vacherot.