Courtois torna a giocare dopo quasi un anno di stop: Ancelotti ora medita una mossa a sorpresa Thibaut Courtois giocherà contro il Cadice in campionato a quasi un anno dall'ultima partita ufficiale. Il portiere del Real Madrid è reduce da due gravi infortuni che gli hanno fatto saltare quasi tutta la stagione. Ad annunciarlo è Ancelotti che ora potrebbe anche pensare a una mossa a sorpresa.

"Courtois sta bene, giocherà domani". A dirlo è stato Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato che il suo Real Madrid disputerà domani contro il Cadice. Il portiere belga era fermo da quasi un anno a causa di un doppio infortunio che non gli ha permesso di rientrare. Ora però, dopo la panchina contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champions d'andata, può tornare a prendersi il posto tra i pali: "Questa è un'ottima notizia per noi – ha detto ancora Ancelotti – È molto emozionato, tutti noi siamo felici che sia tornato."

Chiaro che adesso per il tecnico italiano si insinui un dubbio enorme su chi schierare titolare in porta in questo decisivo finale di stagione. Lunin sta facendo benissimo però già a partire dalla semifinale di ritorno al Bernabeu contro i bavaresi, non è da escludere che Ancelotti possa pensare subito al belga. "Chi giocherebbe in un'ipotetica finale di Champions? – hanno chiesto i giornalisti in conferenza stampa – Non lo so” ha poi risposto il tecnico facendo intuire che qualcosa potrebbe cambiare. Intanto Courtois può di nuovo giocare una partita ufficiale dopo l'ultima partita di campionato giocata lo scorso 4 giugno 2023 contro l'Athletic Bilbao: quasi un anno fa.

Le parole di Ancelotti su chi giocherà in futuro tra Courtois e Lunin

"La finale che abbiamo in testa è quella di mercoledì contro il Bayern – ha sottolineato ancora – Lunin giocherà. Poi vedremo". È proprio questa mancata certezza che potrebbe far presagire a una mossa sorpresa di Ancelotti in vista di un'eventuale finale di Champions. Courtois potrebbe infatti giocare incredibilmente proprio l'ultimo atto della competizione qualora i Blancos avessero la meglio sui tedeschi nella semifinale di ritorno.

"Vuoi sapere se Courtois potrà giocare la finale, vero?" – ha detto ancora Ancelotti, quando gli è stato chiesto ancora con insistenza se il belga possa essere in grado già di affrontare una sfida di questo tipo -. "Non ci pensiamo, mercoledì ci sarà la finale. Non pensiamo a cosa potrebbe succedere tra un mese… speriamo di poterci pensare, perché significherebbe arrivare in finale". Il Real Madrid ha subito tre infortuni cronici al legamento crociato anteriore in questa stagione, tra cui anche i difensori Militao ed Alaba.

L'incubo infortuni di Courtois in un anno

A tal proposito Ancelotti ha aggiunto: "Quello che manca a un giocatore di quel livello è la lettura della partita, in campo – ha spiegato – Per un portiere è diverso. Ogni giocatore ha bisogno del suo tempo per adattarsi". Courtois aveva subito lo scorso agosto la rottura del legamento crociato dell’altro ginocchio, il sinistro. Proprio per questo il Real Madrid aveva successivamente preso in prestito Kepa dal Chelsea, anche se poi Ancelotti ha preferito l’ucraino Lunin.

Quando sembrava pronto per tornare, il portiere belga ha subito a marzo l'ennesimo grave infortunio: rottura del menisco interno del ginocchio sinistro durante un allenamento. Ora finalmente è tornata la luce e magari Ancelotti potrebbe pensare anche di regalare a Courtois la gioia di giocare l'eventuale finale di Champions dopo un'intera stagione vissuta quasi sempre ai margini del Real Madrid.