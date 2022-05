Sinner vola agli ottavi del Roland Garros, battuto McDonald sfiderà Rublev Sinner è agli ottavi del Roland Garros, l’americano McDonald battuto in tre set. Negli ottavi lunedì sfiderà Rublev, che ha già battuto nel 1000 di Montecarlo.

Jannik Sinner batte in tre set l'americano Mackenzie McDonald e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Ancora una volta l'azzurro conquista la seconda settimana in una prova Slam. Lunedì Sinner sfiderà Rublev, che ha battuto in quattro set Garin.

Doveva vincere e ha vinto, e soprattutto lo ha fatto in modo autoritario. Sinner si è imposto in tre set su McDonald nei sedicesimi del Roland Garros e per il terzo anno di fila è almeno agli ottavi di finale. Un break ha deciso il primo set, l'americano nella seconda partita ha tenuto bene il ritmo dell'azzurro che nel tie-break ha fatto la differenza dopo aver rimontato da 2-5 e dopo aver cancellato 11 setpoint. Sotto di due set McDonald, battuto da Sinner nella finale del 500 di Washington la scorsa estate, ha capito che la montagna da scalare era altissima e in avvio della terza partita ha perso ancora la battuta. Sinner ha messo il pilota automatico e si è qualificato per gli ottavi vincendo 6-3 7-6 6-3.

E ora Sinner attende mentre festeggia gli ottavi di Parigi. Jannik lunedì affronterà il russo Rublev, che ha battuto in quattro set Garin. Avversari di livello, ma che Sinner può battere – il russo lo ha già sconfitto negli ottavi di Montecarlo poche settimane fa. Qualificandosi per gli ottavi Jannik va così a incrementare anche la sua classifica, che migliora. E vincendo anche negli ottavi potrebbe vedere da vicinissimo la top ten, dalla quale potrebbe uscire Matteo Berrettini, fuori per un infortunio ma che si appresta a tornare alle gare nei tornei sull'erba. Intanto l'Italia tifa anche per Camila Giorgi, ora in campo contro Sabalenka.

I risultati dei sedicesimi del Roland Garros: Sinner b McDonald 6-3 7-6 6-3, Rublev b Garin 6-4 3-6 6-2 7-6, Medvedev b Kecmanovic 6-2 6-4 6-2.