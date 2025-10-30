Sinner vede un cartello durante la partita con Bergs e non dimentica: il gesto bellissimo a fine match

Jannik Sinner ha sorpreso un suo giovanissimo tifoso dopo la partita vinta con Bergs a Parigi: gli ha regalato la sua racchetta. Un gesto che ha anche un valore economico notevole.

Jannik Sinner oggi affronterà l'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi del torneo ATP 1000 di Parigi, dopo essersi sbarazzato agevolmente del belga Zizou Bergs. Un match in cui il 24enne altoatesino ha messo il ‘pilota automatico' dopo aver brekkato subito il suo avversario, andando via liscio a chiudere 6-4/6-2 in un'oretta e mezza di allenamento agonistico. Sinner appare sempre più essere in una dimensione – non solo tennistica ma di sicurezza in se stesso – per cui per batterlo servono prestazioni di livello mostruoso, e a volte neanche bastano. Uno Jannik completamente padrone non solo del campo, ma anche del palcoscenico: dopo la partita con Bergs, il campione azzurro ha sorpreso un suo giovane tifoso con un gesto bellissimo, regalandogli la sua racchetta.

Sinner regala sua racchetta a un bambino dopo aver battuto Bergs a Parigi

Il bambino in questione aveva esposto un cartello durante l'incontro, inquadrato dalle telecamere, chiedendo appunto a Sinner di dargli la racchetta. Jannik evidentemente non solo lo ha notato, ma lo ha messo in un cassetto della sua memoria, ricordandosene poi dopo aver stretto la mano a Bergs e riposto le sue cose nel borsone. Uscendo dall'arena parigina, il numero due al mondo si è fermato come d'abitudine – con la disponibilità che lo contraddistingue – per firmare autografi e scattare selfie coi tifosi. Poi ha visto la mano tesa del bambino e non ha esitato un attimo, dandogli la sua racchetta e lasciandolo incredulo e felice: "È per te, ok?".

Quanto vale la racchetta regalata da Sinner

La racchetta di Sinner (Head Speed MP, modello TGT 301.4) è ovviamente personalizzata con specifiche particolari per lui: si tratta di un pezzo unico, non replicabile in commercio. Il modello simile venduto al dettaglio costa 200-300 euro, ma una versione usata in partita da un top player come Jannik acquista un valore enorme, di migliaia di euro. Insomma il regalo al bambino non è esattamente banale come un polsino o un asciugamano…