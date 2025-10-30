Sinner-Cerundolo oggi a Parigi per gli ottavi, è lotta a distanza con Alcaraz: orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner e Francisco Cerundolo scenderanno in campo oggi a Parigi per gli ottavi di finale, l’incontro non inizierà prima delle ore 19. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Jannik Sinner non si riposa nemmeno un po'. D'altronde la vita dei tennisti di alto livello è questa. Il numero 2 della classifica ATP dopo aver battuto Bergs torna in campo oggi per giocare la partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Parigi con Francisco Cerundolo. L'incontro non inizierà prima delle ore 19. L'argentino è numero 21 al mondo ed ha sfidato l'italiano in cinque occasioni, Sinner è avanti 3-2 nei confronti diretti. Chi vincerà nei quarti troverà Shelton o Rublev. Sinner continua la caccia al numero 1 della classifica ATP, Alcaraz è stato sconfitto e può essere superato in caso di vittoria del successo. Sinner-Cerundolo non sarà trasmessa in chiaro e si potrà vedere in TV solo su Sky, in streaming per gli abbonati di Sky, con Sky Go, e NOW.

Sinner-Cerundolo orario TV e dove vedere la partita del torneo di Parigi

La partita tra Sinner e Cerundolo è la prima in programma della sessione serale di oggi, giovedì 30 ottobre, che partirà alle ore 19. Si parte alle 11 con Norrie-Vacherot, poi Auger-Aliassime contro Altmaier e Fritz contro Moutet/Bublik. Alle 19 sarà la volta di Sinner, poi Zverev contro Davidovich Fokina. Diretta TV solo su Sky, canale 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) per Jannik. Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati. Non c'è diretta in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Jannik Sinner e Francisco Cerundolo si sono affrontati in cinque occasioni. Il bilancio è favorevole all'italiano, ma per 3-2. Cerundolo sfruttò un ritiro di Jannik per imporsi a Miami nel 2022, per poi imporsi pure agli Internazionali d'Italia del 2023. A Roma, lo scorso maggio, l'ultima sfida, vinta da Sinner con il punteggio di 7-6 6-3. In mezzo due vittorie di Sinner, a livello indoor, a Vienna e in Coppa Davis.

Sinner lotta per il numero 1 a fine stagione con Alcaraz

Sinner è in piena corsa per tornare numero 1 ATP, lo diventerà il prossimo 3 novembre se vincerà il torneo di Parigi, ma pure se lo farà o meglio se accadrà perderà il primato in quella stessa settimana, quando scadranno i 1500 punti ottenuti nelle ATP Finals del 2024. Jannik però in caso di vittoria a Parigi rimetterebbe nel mirino, e sempre più da vicino Alcaraz, che avrebbe bisogno di due o tre vittorie per mantenere il numero 1 a fine stagione.