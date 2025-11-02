Sinner vede un bambino e lo riconosce: è Valentin. Allora scava nel bagagliaio della sua macchina

Jannik Sinner è un numero uno anche coi tifosi, soprattutto quelli più piccoli: dopo aver vinto la finale del torneo di Parigi, ha riconosciuto un bambino e gli ha fatto un bellissimo regalo.

Jannik Sinner lascia Parigi da numero uno al mondo, avendo scavalcato Carlos Alcaraz grazie alla vittoria su Auger-Aliassime nella finale del torneo ATP 1000. Il 24enne altoatesino ha alzato il suo tennis a un livello mostruoso durante questa settimana, mostrandosi a tratti davvero ingiocabile per chiunque. Parliamo di giocatori top ten al mondo, che al suo cospetto appaiono degli sparring partner. Sinner migliora ogni giorno che passa perché lavora su ogni aspetto del suo gioco, e sarà l'uomo da battere alle Finals di Torino che iniziano il 9 novembre. Jannik è un numero uno in qualsiasi aspetto, anche quello della disponibilità verso i tifosi, che lo adorano e gli fanno arrivare tutto il loro amore. A Parigi un bambino lo ha aspettato ogni singolo giorno, il suo nome è Valentin. Nell'ultimo giorno Sinner lo ha riconosciuto all'esterno del palazzetto e gli ha restituito tutto quell'amore: prima un bel cinque, poi ha aperto il bagagliaio della sua auto per trovare un bel regalo da dargli.

Jannik Sinner riconosce il suo grande tifoso a Parigi e gli fa un bellissimo regalo

Sinner stava firmando cappellini e gadget dopo la finale vinta a Parigi, quando un bambino gli ha detto: "Jannik, fatti dare veloci congratulazioni". Al che il 24enne altoatesino ha alzato la testa e ha riconosciuto subito il suo piccolo grande tifoso, che per tutta la settimana lo aveva atteso all'arena. "Grazie mille! Come stai?", gli ha detto mentre il suo sguardo si illuminava, scambiando il cinque con Valentin.

Ma non è finita lì, visto che il nuovo numero uno al mondo ha voluto fare un dono al ragazzo. Ha scavato nel bagagliaio del suo van e ci ha tirato fuori una sua maglietta, che ha consegnato a Valentin mentre la gente intorno si lasciava andare a un ‘ooooh'. Il bambino è rimasto quasi incredulo e ha abbracciato Jannik, salutandolo poi con un "bye bye" mentre si portava via il prezioso regalo. Qualcosa ci dice che anche l'anno prossimo lo ritroveremo alla Ville Lumière per accogliere il suo idolo…