Sinner vede le Frecce Tricolori e resta imbambolato: l’imitazione di se stesso fa ridere tutti

A cura di Marco Beltrami

Simpatico e suggestivo fuori programma per Jannik Sinner in occasione di un allenamento. Mentre il tennista azzurro si preparava per il prossimo match agli Internazionali di Roma, ecco sfrecciare nel cielo le Frecce Tricolori ovvero la celebre pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare italiana. Uno spettacolo unico che non ha lasciato indifferente il campione, molto colpito, come confermato dalla sua reazione che ha coinvolto anche il pubblico.

Sinner si allena a Roma, poi si ferma per le Frecce Tricolori

Jannik Sinner era alle prese con una sessione di allenamento, ovvero la rifinitura prima dell’incontro del terzo turno contro de Jong. Prima di un servizio, il numero uno al mondo si è fermato, dopo aver sentito il boato proveniente dal cielo che annunciava l’arrivo delle Frecce Tricolori. Il campione azzurro si è portato le mani sui fianchi e ha alzato lo sguardo in alto per godersi lo spettacolo, letteralmente con la bocca aperta.

Lo stupore di Jannik, bocca aperta e occhi al cielo per le Frecce

Impossibile per lui restare indifferente di fronte a quello spettacolo, con il rosso, il bianco e il verde tra le nuvole. Ha guardato a lungo Jannik che poi con la racchetta ha mimato un applauso che si è rivelato coinvolgente. Immediatamente lo hanno seguito sia gli altri componenti del suo team e sia gli spettatori per uno spettacolo davvero suggestivo e soprattutto inaspettato. Forse lo stesso Sinner si aspettava che gli aerei tornassero, visto che ha aspettato un po' prima di tornare a lavorare.

Sinner ci ha poi scherzato su con coach Vagnozzi. A lui ha mimato quanto accaduto, ovvero il suo stupore nel momento di lanciare la pallina in aria per andare a colpire con il servizio. Una scena molto simpatica, con Sinner che di fatto ha fatto l'imitazione di se stesso confermando la sua semplicità e il non prendersi sul serio. Anche il giocatore italiano come tanti è rimasto estremamente colpito dallo spettacolo delle Frecce.